Міністр-саботажник? ЗМІ виявили винного у зупинці постачань зброї Україні, і це не "політрук" Пентагону

В Конгресі США звинуватили Пентагон у відкритій брехні, оскільки запаси озброєння Армії США далекі до критичних

За рішенням Вашингтону призупинити постачання озброєння Україні, судячи з усього, стоїть не стільки персона "політрука" Пентагону – голови політичного управління міністерства борони США Елбріджа Колбі – скільки безпосередньо міністр оборони Піт Хегсет, колишній телеведучий, якого винагородили за лояльність Білому дому високою посадою. При цьому рішення не було достатньо обґрунтованим, щобільше, Хегсет вставляє "палиці в колеса" військовій допомозі для України вже втретє.

Про це повідомив американський телеканал NBC News із посиланням на власні джерела американських чиновників. Зазначається, що один з провідних демократів у Конгресі США, Адам Сміт, відкрито заявив, що Пентагон "лукавить", прикриваючи питаннями бойової готовності своє бажання припинити надання допомоги Україні – іншими словами, звинуватив міноборони США у брехні.

"Ми не перебуваємо на нижчому рівні з погляду запасів, ніж за всі 3,5 роки війни в Україні", – сказав конгресмен.

Кілька джерел підтвердили журналістам, що сумнозвісний Колбі, прихильник скорочення допомоги Україні, не був ініціатором цієї ідеї, як раніше помилково вважали ЗМІ. Рішення належить одноосібно міністру оборони Піту Хегсету. Колбі, пентагонівський "політрук", тільки надав рішенню Хегсета підтримку. За даними джерел телеканалу це вже третій випадок, коли Хегсет приймає рішення призупинити допомогу Києву, попри позицію Конгресу, Білого дому та інших чиновників Пентагону. Він вже намагався припинити допомогу Україні у лютому, та у травні, але обидва рази його рішення було оперативно скасовано через кілька днів.

Хегсет видав меморандум, в якому наказав Об'єднаному штабу Пентагону переглянути запаси всіх боєприпасів. Він сподівався, що штаб не тільки буде достатньо довго вирішувати це питання, але й врешті-решт надасть потрібний йому висновок. Але тут міністр прорахувався: за результатами оперативно виконаної оцінки лише деякі запаси перебували на нижчому рівні, але до критичного мінімуму було дуже далеко. Щобільше, Об'єднаний штаб офіційно заявив, що надання допомоги Україні не призведе до виснаження боєприпасів Армії США.

Після цього Хегсет був змушений одноосібно зупинити надання допомоги Україні своїм рішенням, хоча в теорії не мав права цього робити. Дії Хегсета здивували та обурили Державний департамент, конгресменів, посадовців у Києві та європейських союзників США. Конгрес почав перевірку дій Хегсета, оскільки міністр порушив законодавство – по-перше, допомогу схвалив Конгрес, по-друге, перед такими діями міністр повинен отримати схвалення конгресменів, а не приймати одноосібне рішення.

Конгресмен від Республіканської партії Браян Фіцпатрік відправив президенту США Дональду Трампу листа із вимогою терміново провести брифінг та надати пояснення щодо постачань озброєння України. Також критику у бік президента озвучили колишні посли США в Україні та колишній державний секретар Майк Помпео, який очолював Держдепартамент за часів першого терміну Трампа.

Нагадаємо, що ввечері 1 липня стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа заморозила військову допомогу США Україні, яка була виділена ще за Байдена. Спочатку у Білому домі підтвердили, що таке рішення прийнято, але побачивши розмах скандалу, різко "дали задню" та спростували, що повністю припинили постачання зброї Україні. Після цього довелося виправдовуватися й Пентагону – щоправда, там спробували захистити рішення Хегсета.

Після цього 4 липня відбулась телефонна розмова Трампа і Зеленського. Вона тривала 40 хвилин. Деякі ЗМІ вже назвали її "дуже хорошою і позитивною". ЗМІ та експерти припускають, що за підсумками розмови Трамп цілком може відновити постачання зброї Україні, зокрема і ракет до систем протиповітряної оборони Patriot. А прем'єр Італії Джорджа Мелоні, яка має з Трампом добрі стосунки, спростувала припинення допомоги – за її словами, мова йде про перегляд постачань, а не про повну зупинку.