Не только США? Какие еще страны готовы восстанавливать Украину после войны

Огромная инвестиционная компания США прекратила поиск спонсоров для восстановления Украины

Американская инвестиционная компания BlackRock приостановила поиск инвесторов для фонда восстановления Украины в начале этого года. Причиной называют отсутствие интереса на фоне неопределенности будущего страны.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Заметим, что такое решение компании совпало с началом президентства Дональда Трампа.

"Фонд, который должен быть представлен на Конференции по восстановлению Украины на следующей неделе в Риме, был близок к получению начальной поддержки от организаций, которые поддерживает правительство Германии, Италии и Польши. Однако в январе BlackRock решила приостановить переговоры с институциональными инвесторами", — говорится в материале.

Отметим, что не только США и BlackRock планировали помочь Украине с восстановлением страны после завершения войны. Немалую часть финансового вопроса может закрыть Европа. Ведь более 162 млрд долларов в различных формах поддержки предоставил Украине ЕС вместе со странами-членами, в том числе и 85 млрд долларов в виде финансирования, гуманитарной и бюджетной помощи.

Так, к примеру, Совет ЕС в мае финально принял план Украины, необходимый для реализации программы Ukraine Facility. Его выполнение принесет правительству Украины более 50 млрд евро от Евросоюза. Также Швеция планирует предоставить Киеву более 138 млн долларов на восстановление инфраструктуры, разминирование и подготовку медиков. К тому же, отдельные страны Европы и не только уже стали инициаторами восстановления отдельных городов.

Какие страны присоединятся к восстановлению городов и областей Украины

Инициаторы восстановления городов Украины:

Греция готова приобщиться к восстановлению Одессы и Мариуполя.

готова приобщиться к восстановлению Одессы и Мариуполя. Турция выразила готовность взять под патронат восстановление Харькова и области.

выразила готовность взять под патронат восстановление Харькова и области. Дания уже выделяет средства на восстановление Николаева.

уже выделяет средства на восстановление Николаева. Австрия заявила о том, что поможет Запорожской области с восстановлением.

заявила о том, что поможет Запорожской области с восстановлением. Чехия готова взять патронат по восстановлению Днепропетровской области.

готова взять патронат по восстановлению Днепропетровской области. Страны Балтии – Эстония, Латвия и Литва помогут с восстановлением Житомирской области.

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