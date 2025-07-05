Несподівано: Мелоні спростувала зупинку постачання зброї Україні з боку США

Мелоні вважає, що все не так погано, як це намагається виставити низка західних видань

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні спростувала новини західних ЗМІ про припинення постачання Україні озброєння. За її словами, США переглянули списки того, що вони передавали Україні, але це не означає припинення військової допомоги Києву, як про це пишуть.

Про це Мелоні заявила під час виступу на форумі в Массерії, повідомляє італійське інформаційне агентство ANSA. За словами Мелоні, все не так погано, як це намагається виставити низка західних видань.

"Сполучені Штати не припинили постачання зброї та підтримку України, вони переглянули рішення про постачання конкретних компонентів. Це важливий факт, але це дуже відрізняється від повного припинення постачань", – пояснила прем'єр.

Мелоні додала, що провела розмову з президентом США Дональдом Трампом щодо надання військової допомоги Україні. Вона сподівається на те, що у підсумку Вашингтон прийме позитивне рішення.

Нагадаємо, що ввечері 1 липня стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа заморозила військову допомогу США Україні, яка була виділена ще за Байдена. За одними даними, за це відповідальний голова політичного відділу Пентагону Елбрідж Колбі, давній критик надання Україні озброєння. За іншими даними, винуватець – безпосередньо міністр оборони, колишній телеведучій Піт Хегсет.

Спочатку у Білому домі підтвердили інформацію про зупинку постачань. Але після того, як скандал із призупинкою постачань почав набирати обертів, у США змушені були змінити думку. Зараз там спростовують інформацію про те, що повністю припинили постачання зброї Україні. Мовляв, виникло непорозуміння, а повідомлення про зупинення передачі ракет до ППО стосувалися "одного конкретного випадку". Після цього довелося виправдовуватися й Пентагону.

Після цього 4 липня відбулась телефонна розмова Трампа і Зеленського. Вона тривала 40 хвилин. Деякі ЗМІ вже назвали її "дуже хорошою і позитивною". ЗМІ та експерти припускають, що за підсумками розмови Трамп цілком може відновити постачання зброї Україні, зокрема і ракет до систем протиповітряної оборони Patriot.