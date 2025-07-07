"Нужен дождь!" В Гидрометцентре сделали тревожный прогноз насчет урожая

Спасти могут только осадки в ближайшее время

Длительное отсутствие эффективных осадков и высокие температуры в июле могут серьезно снизить урожайность в центральных областях Украины. Особенно сложная ситуация там, где надежды на урожай и так были неутешительны.

Об этом "Телеграфу" сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань. По его словам, в западных областях ситуация лучше — почва хорошо увлажнена, а в ближайшие дни там еще и ожидаются дожди.

Кроме того, погодные вызовы не помешали развитию урожая ранних хлебов. Все прошло хорошо, а Черкасская область уже даже начала жатвенную компанию.

"Условия для сборки урожая благоприятные — преимущественно сухо. Однако отсутствие эффективных дождей приводит к дальнейшему высушиванию почвы. В настоящее время дефицит осадков значителен. С шести предыдущих месяцев дождливым был только май, а июнь — исторически сухой", — объяснил он.

По данным Гидрометцентра, общее количество осадков в районе составляет всего 50-60% нормы, что вдвое меньше, чем в западных регионах Украины и даже в соседних областях. В результате почва под ранними культурами уже достигла критерия "сильная засуха" — в метровом слое запасов влаги менее 25 миллиметров.

Начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань

"Под поздними культурами в метровом слое еще достаточно влаги, однако дефицит ощущается до глубины 70 сантиметров, где влагозапасы в полтора раза ниже обычных значений. Это при том, что жара себя еще не проявила, а потребность во влаге растений была не максимальна ", — заметил Постригань.

По его словам, ситуация продолжает ухудшаться из-за высокого термического режима июля.

"Хотя и будут "разбавлять" его непродолжительные похолодания, недостаток дождей на уязвимом фазовом развитии к влаге [когда закладываются зерна] критические. При очень нагретом сухом воздухе запасы влаги быстро снизятся до недостаточных значений, а высокая температура будет препятствовать опылению и будет способствовать преждевременному созреванию". И подытожил: " Поздним культурам нужен дождь!".