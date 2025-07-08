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Эти кадры облетели весь мир. Годовщина удара по Охматдету, как это было (фото)

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Удар по Охматдету 8 июля 2024 года Новость обновлена 08 июля 2025, 08:34
Удар по Охматдету 8 июля 2024 года. Фото Коллаж "Телеграфа"

627 детей были в больнице во время атаки

Ровно год назад 8 июля 2024 года Россия ударила ракетой по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет ". Во время атаки в медицинском заведении находились 627 детей.

"Телеграф" расскажет подробности этой атаки, а также покажет фото с места событий. Заметим, что наибольшие разрушения от удара получил корпус, где находились детки на диализе (процедура очищения крови, когда не работают почки).

Тогда 8 маленьких пациентов получили ранения и 2 взрослых погибли. Однако 8 июля Россия атаковала не только "Охматдет", поэтому количество погибших в Киеве составляет 33 человека. Обломки упали в семи районах столицы. Более сотни человек пострадали.

Удар по Охматдету 8 июля 2024 года
Люди пришли разбирать завалы
Охматдет удар годовщина
Завалы разбирали с сумасшедшей скоростью
Удар по Охматдету 8 июля 2024 года
Больные дети после удара
Охматдет удар 8 июля 2024, фото
Атака на детскую больницу глубоко задела всех

Добавим, что взрывы в этот день раздавались в Кривом Роге, Днепре и Покровске. Общее число погибших от атаки 8 июля 2024 года по Украине составляет 47 человек. Было применено более 40 ракет разных типов, причем Россия запустила их утром и днем.

Удар по Охматдету 8 июля 2024 года
Щемящее фото с ребенком
Удар по Охматдету 8 июля 2024 года
Ребенку оказали помощь
Удар по Охматдету 8 июля 2024 года
Пострадавший ребенок от атаки
Охматдет удар, фото последствий
Охматдет внутри после удара

По данным Службы безопасности Украины, атака по детской больнице была целенаправленной. Удар был нанесен крылатой ракетой авиационного базирования Х-101. В результате атаки на Охматдет было полностью разрушено токсикологическое отделение больницы, где проводили гемодиализ, а также проходили лечение пациенты до и после трансплантаций.

Напомним, что название этого медицинского учреждения. "Охматдет" является сокращением от "охрана материнства и детства".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 7 июля "шахеды" среди дня массированно атаковали Запорожье и Харьков, много пострадавших. Удар был направлен на здания ТЦК.

Теги:
#Киев #Россия #Война #Охматдет #Атака