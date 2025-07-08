Эти кадры облетели весь мир. Годовщина удара по Охматдету, как это было (фото)

627 детей были в больнице во время атаки

Ровно год назад 8 июля 2024 года Россия ударила ракетой по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет ". Во время атаки в медицинском заведении находились 627 детей.

"Телеграф" расскажет подробности этой атаки, а также покажет фото с места событий. Заметим, что наибольшие разрушения от удара получил корпус, где находились детки на диализе (процедура очищения крови, когда не работают почки).

Тогда 8 маленьких пациентов получили ранения и 2 взрослых погибли. Однако 8 июля Россия атаковала не только "Охматдет", поэтому количество погибших в Киеве составляет 33 человека. Обломки упали в семи районах столицы. Более сотни человек пострадали.

Люди пришли разбирать завалы

Завалы разбирали с сумасшедшей скоростью

Больные дети после удара

Атака на детскую больницу глубоко задела всех

Добавим, что взрывы в этот день раздавались в Кривом Роге, Днепре и Покровске. Общее число погибших от атаки 8 июля 2024 года по Украине составляет 47 человек. Было применено более 40 ракет разных типов, причем Россия запустила их утром и днем.

Щемящее фото с ребенком

Ребенку оказали помощь

Пострадавший ребенок от атаки

Охматдет внутри после удара

По данным Службы безопасности Украины, атака по детской больнице была целенаправленной. Удар был нанесен крылатой ракетой авиационного базирования Х-101. В результате атаки на Охматдет было полностью разрушено токсикологическое отделение больницы, где проводили гемодиализ, а также проходили лечение пациенты до и после трансплантаций.

Напомним, что название этого медицинского учреждения. "Охматдет" является сокращением от "охрана материнства и детства".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 7 июля "шахеды" среди дня массированно атаковали Запорожье и Харьков, много пострадавших. Удар был направлен на здания ТЦК.