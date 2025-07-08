За російський Рейх воює біосміття? Чому Путін не оголосив загальну мобілізацію

ЗС РФ отримають солдатів, щиро готових вбивати та захоплювати чужі території

Для нападу на Європу господар Кремля Володимир Путін може оголосити загальну мобілізацію в Росії, але поки він веде війну в Україні — не користуватиметься цим інструментом. Однак процес ідеологічної обробки широких мас молоді, які можуть стати солдатами та бути кинуті на завоювання інших країн, триває активно.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів опозиційний російський журналіст, блогер та військовий кореспондент Аркадій Бабченко. Він пояснив, чому Путін не використовує опцію мобілізації.

Більше читайте у публікації: "На виборах Україну чекають три варіанти, а справжня війна почнеться через п’ять років – інтерв’ю з Аркадієм Бабченком".

За його словами, російському диктатору це поки не потрібно.

— Натовпи біосміття йдуть [на контракт] за ці 2,5 мільйона рублів. Так-сяк рівень втрат виводять у нуль, а то й перевищують його. Але такий інструмент у нього залишається, і природно, він буде застосований, коли почнеться нова велика війна, можливо, навіть із Європою. Без мобілізації тут ніяк, а Рейх лялькнувся, огірки в бочці вже всі просолилися, — каже опозиціонер.

Як приклад він навів загальноміське випускне свято в Санкт-Петербурзі "Алые паруса", котре стало вже всеросійською подією.

— І там молодь скаче і підспівує знаєте кому? Надії Кадишевій! Надію, бляха, Кадишеву 17-річні діти співають. Вона там зараз взагалі феномен: їздить по всій Росії та збирає повні стадіони переважно у молоді. Зрозуміло, що це тимчасова фішка і напівтролінг, а тим не менш, "Одноко я стою на берегу" ось це всі вони співають і танцюють, — каже журналіст.

На його думку, це ті майбутні солдати, з якими доведеться воювати українцям та їхнім дітям.

— І це солдати мотивовані, ідеологічно підкуті, щиро впевнені у правоті свого Рейху, щиро готові за нього вбивати та захоплювати чужі території. Тож ще п’ять років і з мобілізацією у нього проблем не буде взагалі жодних. У пропаганду вони вкладатися вміють — що є, то є, — підсумував Аркадій Бабченко.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", коли Путін може відновити свою армію, пошарпану на війні в Україні.