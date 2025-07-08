За российский Рейх воюет биомусор? Почему Путин не объявил всеобщую мобилизацию

ВС РФ получат солдат, искренне готовых убивать и захватывать чужие территории

Для нападения на Европу хозяин Кремля Владимир Путин может объявить всеобщую мобилизацию в России, но пока он ведет войну в Украине — не будет пользоваться этим инструментом. Однако процесс идеологической обработки широких масс молодежи, которые могут стать солдатами и быть брошены на завоевания других стран, — идет активно.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал оппозиционный российский журналист, блогер и военный корреспондент Аркадий Бабченко. Он объяснил, почему Путин не использует опцию мобилизации.

Больше читайте в публикации: "На выборах Украину ждут три варианта, а настоящая война начнется через пять лет – интервью с Аркадием Бабченко".

По его словам, российскому диктатору это пока не нужно.

— Толпы биомусора идут [на контракт] за эти 2,5 миллиона рублей. Худо-бедно уровень потерь выводят в ноль, а то и превышают его. Но такой инструмент у него остается и естественно, он будет применен, когда начнется новая большая война, возможно, даже с Европой. Без мобилизации тут никак, а Рейх окуклился, огурцы в бочке уже все просолились, — говорит оппозиционер.

В качестве примера он привел общегородской выпускной праздник в Санкт-Петербурге "Алые паруса", ставший уже всероссийским событием.

— И там молодежь скачет и подпевает знаете кому? Надежде Кадышевой! Надежду, блин, Кадышеву 17-летние дети поют. Она там сейчас вообще феномен: ездит по всей России и собирает полные стадионы в основном у молодежи. Понятно, что это временная фишка и полутроллинг, но, тем не менее, "Одиноко я стою на берегу" вот это все они поют и пляшут, — говорит журналист.

По его мнению, это те будущие солдаты, с которыми придется воевать украинцам и их детям.

— И это солдаты мотивированные, идеологически подкованные, искренне уверенные в правоте своего Рейха, искренне готовые за него убивать и захватывать чужие территории. Так что еще пяток лет и с мобилизацией у него проблем не будет вообще никаких. В пропаганду они вкладываться умеют — что есть, то есть — подытожил Аркадий Бабченко.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", как скоро Путин может восстановить свою армию, потрепанную на войне в Украине.