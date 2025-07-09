Хотів помочитися: п’яні курсанти намагалися осквернити мурал загиблому захиснику, вибачилися швидко (відео)

Особи кожного з них були встановлені

У місті Кам’янці-Подільському Хмельницької області курсанти Харківського національного університету намагалися осквернити мурал на честь загиблого захисника України Романа Головатюка. Це сталося у День Національної поліції.

Близько 2:00 5 липня четверо юнаків, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, перебували на вулиці Драгоманова. У місцевих пабліках з’явилося відео розваг цих хлопців. Про це пише сайт "Патріоти України".

"Один з них хотів помочитись просто на стіну з портретом загиблого, цинічно зневажаючи памʼять і біль родини, громади та всієї країни. Вони ще й вибили вхідні двері у підʼїзд, порушивши спокій мешканців та завдавши матеріальної шкоди будинку. Ми не можемо мовчати! Це не просто хуліганство — це зневага до памʼяті наших загиблих, до всіх, хто віддав життя за Україну. Такі вчинки мають отримати належне покаранння, а винні — понести відповідальність", — пише Кам’янець_PRO.

Курсанти ХНУ. Скріншот "ТАТИ КАМ'ЯНЦЯ-ПОДІЛЬСЬКОГО" / Facebook

Зазначається, що завдяки відео швидко вдалося встановити особи молодих людей. Ними виявились курсанти третього курсу Харківського національного університету внутрішніх сил. Цей ВНЗ, до речі, на початку повномасштабної війни релокувався до Вінниці та Хмельниччини.

Після того як інцидент набув розголосу в соцмережах, ректор ХНУВС Валерій Сокуренко зустрівся з батьком та сестрою загиблого Романа Головатюка. Він сказав, що щодо чотирьох курсантів розпочато перевірку. Виявилося, що один із юнаків родом із Харківської області, ще троє — із Вінниці, Рівного та Донбасу.

Незабаром у соцмережах з’явилися відео з вибачення курсантів.

Роман Головатюк — що про нього відомо

Був відомим українським кікбоксером та заслуженим майстром спорту України з кікбоксингу WAKO.

Роман Головатюк

З початком повномасштабної війни в Україні він залишив спортивну кар’єру та служив у Силах спеціальних операцій.

Загинув 29 серпня 2024 року у віці 28 років.

У червні 2025 року у Кам’янці-Подільському з’явився мурал на честь Головатюка. Він зображений у гавайській сорочці на тлі гір, лісів та вибухового неба.

Мурал на честь Романа Головатюка

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Львові фігуру Пресвятої Богородиці осквернили жахливими словами. Українці у соцмережах швидко відреагували на акт вандалізму.