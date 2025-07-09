Хотел помочиться: пьяные курсанты пытались осквернить мурал погибшему защитнику, извинились быстро (видео)

Личности каждого из них были установлены

В городе Каменец-Подольский Хмельницкой области курсанты Харьковского национального университета пытались осквернить мурал в честь погибшего защитника Украины Романа Головатюка. Это случилось в День Национальной полиции.

Около 2:00 5 июля четверо юношей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, находились на улице Драгоманова. В местных пабликах появилось видео "развлечений" этих парней. Об этом пишет сайт "Патріоти України".

"Один из них хотел помочиться прямо на стену с портретом погибшего, цинично презирая память и боль семьи, общины и всей страны. Они еще и выбили входную дверь в подъезд, нарушив покой жильцов и причинив материальный ущерб дому. Мы не можем молчать! Это не просто хулиганство — это пренебрежение к памяти наших погибших, ко всем, кто отдал жизнь за Украину. Такие поступки должны получить должное наказание, а должны понести ответственность", — пишет Каменец_PRO.

Курсанті ХНУ. Скриншот "ТАТИ КАМ'ЯНЦЯ-ПОДІЛЬСЬКОГО" / Facebook

Отмечается, что благодаря видео быстро удалось установить личности молодых людей. Ими оказались курсанты третьего курса Харьковского национального университета внутренних сил. Этот ВУЗ, к слову, в начала полномасштабной войны релокировался в Винницу и Хмельнитчину.

После того как инцидент обрел огласку в соцсетях, ректор ХНУВД Валерий Сокуренко встретился с отцом и сестрой погибшего Романа Головатюка. Он сказал, что в отношении четырех курсантов начата проверка. Оказалось, что один из юношей родом из Харьковской области, еще трое — из Винницы, Ровно и Донбасса.

Вскоре в соцсетях появились видео с извинениями курсантов.

Роман Головатюк — что о нем известно

Был известным украинским кикбоксером и заслуженным мастером спорта Украины по кикбоксингу WAKO.

Роман Головатюк

С началом полномасштабной войны в Украине он оставил спортивную карьеру и служил в Силах специальных операций.

Погиб 29 августа 2024 года в возрасте 28 лет.

В июне 2025 года в Каменце-Подольском появился мурал в честь Головатюка. Он изображён в гавайской сорочке на фоне гор, лесов и взрывного неба.

Мурал в честь Романа Головатюка

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во Львове фигуру Пресвятой Богородицы осквернили ужасными словами. Украинцы в соцсетях быстро отреагировали на акт вандализма.