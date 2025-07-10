Критична розвилка: Клімкін пояснив, чому Путін посилив тиск на Україну

Росії нема чим відповісти на посилення Заходу

Володимир Путін підходить до роздоріжжя, коли йому або доведеться показувати якісь результати на фронті або стикатися з посиленням міжнародного тиску. При цьому президент США Дональд Трамп розуміє становище Росії.

Про це розповів колишній глава МЗС Павло Клімкін в інтерв’ю Радіо Свобода. За його словами, зараз Захід нарощує витрати на оборону, тоді як російська економіка вже перегріта через надто високі витрати на війну.

"Зараз для Путіна критична розвилка. Йому треба показати, що він щось може показати не тільки собі, своїм елітам і населенню, а й усім іншим. Якщо Трамп додавлює його: "Давайте зупинятися, припиняти вогонь, говорити", а що скаже Путін усередині? "Я не виконав жодної цілі т.зв. "СВО", а як же "понятія", слово пацана? Я ж усім сказав, що зроблю", — зазначив Клімкін.

Дипломат додав, що Трамп уже починає тролити Кремль, розуміючи, що той уже не зможе досягти якогось суттєвого прориву на фронті. Проте сам Путін ще вірить, що може щось показати.

Клімкін додав, що на тлі цього відбуваються зміни у мисленні Європи, яка поступово починає турбуватися за свою безпеку, а США підняли оборонний бюджет до одного трильйона доларів. При цьому зобов’язання європейської частини НАТО про збільшення видатків додасть до військового бюджету ще близько 200 мільярдів доларів.

"Чи може Росія зараз вкинути ще 200 мільярдів? Може вона зробити щось, що збалансує підвищення американських та європейських витрат? Я вважаю, що ні", — додав він.

Як повідомлялося раніше, напередодні Трамп висловив чергове невдоволення поведінкою Путіна та повідомив про відновлення постачання важливого озброєння Україні. Крім того, він готовий розглянути запровадження "руйнівних" санкцій проти російських енергоносіїв.