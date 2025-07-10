Критическая развилка: Климкин объяснил, почему Путин усилил давление на Украину

России нечем ответить на усиление Запада

Владимир Путин подходит к развилке, когда ему либо придется показывать какие-то результаты на фронте или сталкиваться с усилением международного давления. При этом президент США Дональд Трамп понимает положение России.

Об этом рассказал бывший глава МИД Павел Климкин в интервью Радио Свобода. По его словам, сейчас Запад наращивает расходы на оборону, в то время как российская экономика уже перегрета из-за слишком высоких затрат на войну.

"Сейчас для Путина критическая развилка. Ему надо показать, что он что-то может показать не только себе, своим элитам и населению, а и всем остальным. Если Трамп долавливает его: "Давайте останавливаться, прекращать огонь, говорить", а что скажет Путин внутри? "Я не выполнил ни одной цели т.н. "СВО", а как же понятия, слово пацана? Я же всем сказал, что сделаю", — отметил Климкин.

Дипломат добавил, что Трамп уже начинает троллить Кремль, понимая, что тот уже не сможет достичь какого-то существенного прорыва на фронте. Впрочем, сам Путин еще верит, что может что-то показать.

Климкин добавил, что на фоне этого происходят изменения в мышлении Европы, которая постепенно начинает беспокоиться за свою безопасность, а США подняли оборонный бюджет до одного триллиона долларов. При том обязательства европейской части НАТО об увеличении расходов добавит до военного бюджета еще около 200 миллиардов долларов.

"Может ли Россия сейчас вбросить еще 200 миллиардов? Может она сделать что-то, что сбалансирует повышение американских и европейских расходов? Я считаю, что нет", — добавил он.

Как сообщалось ранее, накануне Трамп высказал очередное недовольство поведением Путина и сообщил о возобновлении поставок важного вооружения Украине. Кроме того, он готов рассмотреть введение "разрушительных" санкций против российских энергоносителей.