Рішення суду не потрібне. Як податкова отримує дані про гроші на рахунках українців

Систематичні карткові перекази викликають цікавість ДПС

Без рішення суду Державна податкова служба не має прямого масового доступу до банківських рахунків громадян, водночас вона посилює співпрацю з банками щодо виявлення "ризикових" операцій. Банки зобов'язані повідомляти про великі або нетипові операції.

Про це "Телеграфу" розповів адвокат і керівник практики захисту інтелектуальної власності, керуючий партнер юридичної компанії Reliance Дмитро Слободянюк. Він пояснив, що податкова також може отримувати інформацію за запитом щодо конкретних осіб.

Більше про це читайте у публікації: "Податкова збільшила перевірки та штрафування простих українців і ФОПів — що робити".

За його словами, податкова звертає увагу на систематичні надходження значних сум на карткові рахунки від різних фізичних осіб, особливо якщо це не заробітна плата, пенсія чи інші офіційні доходи.

"Можуть розцінювати такі надходження як доходи від підприємницької діяльності без реєстрації ФОП або інші доходи, що підлягають оподаткуванню", — пояснив юрист.

Та назвав три напрями роботи фіскальних служб:

Моніторинг оголошень і соцмереж . Податківці можуть моніторити інтернет-ресурси (OLX, Facebook, Instagram), де фізособи пропонують товари або послуги (наприклад, пошиття одягу, манікюр, репетиторство, продаж вживаних речей тощо). Якщо виявлять ознаки систематичної комерційної діяльності, можуть надсилати запити з вимогою надати пояснення щодо джерел доходів або навіть викликати для надання пояснень.

. Податківці можуть моніторити інтернет-ресурси (OLX, Facebook, Instagram), де фізособи пропонують товари або послуги (наприклад, пошиття одягу, манікюр, репетиторство, продаж вживаних речей тощо). Якщо виявлять ознаки систематичної комерційної діяльності, можуть надсилати запити з вимогою надати пояснення щодо джерел доходів або навіть викликати для надання пояснень. Запити щодо джерел походження коштів при великих покупках . Хоча це не пряма перевірка, банки та нотаріуси можуть вимагати підтвердження походження коштів при купівлі дорогого майна. У разі сумнівів інформація може бути передана до податкової.

. Хоча це не пряма перевірка, банки та нотаріуси можуть вимагати підтвердження походження коштів при купівлі дорогого майна. У разі сумнівів інформація може бути передана до податкової. Контроль за іноземними доходами та валютними операціями. Збільшення кількості українців за кордоном та повернення їх в Україну, а також релокація бізнесу, привели до підвищеного інтересу податкової.

Нагадаємо, раніше Дмитро Слободянюк назвав "Телеграф" шість категорій громадян, які цікавлять податкову.