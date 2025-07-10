Решение суда не нужно. Как налоговая получает данные о деньгах на счетах украинцев

Систематические карточные переводы вызывают любопытство ДПС

Без решения суда Государственная налоговая служба не имеет прямого массового доступа к банковским счетам граждан, в то же время она усиливает сотрудничество с банками по выявлению "рисковых" операций. Банки обязаны сообщать о крупных или нетипичных операциях.

Об этом "Телеграфу" рассказал адвокат и руководитель практики защиты интеллектуальной собственности, управляющий партнер юридической компании Reliance Дмитрий Слободянюк. Он объяснил, что налоговая также может получать информацию по запросу конкретных лиц.

Больше об этом читайте в публикации: "Налоговая увеличила проверки и штрафование простых украинцев и ФЛП — что делать".

По его словам, налоговая обращает внимание на систематические поступления значительных сумм на карточные счета от разных физических лиц, особенно если это не зарплата, пенсия или другие официальные доходы.

"Могут расценивать такие поступления как доходы от предпринимательской деятельности без регистрации ФОП или другие налогооблагаемые доходы", — пояснил юрист.

Он назвал три направления работы фискальных служб:

Мониторинг объявлений и соцсетей . Налоговики могут мониторить интернет-ресурсы (OLX, Facebook, Instagram), где физлица предлагают товары или услуги (например, пошив одежды, маникюр, репетиторство, продажа подержанных вещей и т.п.). Если выявят признаки систематической коммерческой деятельности, могут направлять запросы с требованием предоставить объяснения по источникам доходов или даже вызвать для дачи пояснений.

. Налоговики могут мониторить интернет-ресурсы (OLX, Facebook, Instagram), где физлица предлагают товары или услуги (например, пошив одежды, маникюр, репетиторство, продажа подержанных вещей и т.п.). Если выявят признаки систематической коммерческой деятельности, могут направлять запросы с требованием предоставить объяснения по источникам доходов или даже вызвать для дачи пояснений. Запросы по источникам происхождения средств при крупных покупках . Хотя это не прямая проверка, банки и нотариусы могут потребовать доказательства происхождения средств при покупке дорогостоящего имущества. В случае сомнений информация может быть передана в налоговую.

. Хотя это не прямая проверка, банки и нотариусы могут потребовать доказательства происхождения средств при покупке дорогостоящего имущества. В случае сомнений информация может быть передана в налоговую. Контроль за иностранными доходами и валютными операциями. Увеличение количества украинцев за рубежом и возвращение их в Украину, а также релокация бизнеса привели к повышенному интересу налоговой.

Напомним, ранее Дмитрий Слободянюк назвал "Телеграф" шесть категорий интересующих налоговую граждан.