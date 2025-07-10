Як українці "хімічать" з податками. Юристка назвала чотири популярні порушення

ДПС використовує до фізичних осіб ризикоорієнтовані підходи

Державна податкова служба контролює доходи і сплату податків з них пересічними українцями, аналізуючи їхні транзакції, відкриті джерела інформації про рухоме майно та реєстри нерухомості.

Про це "Телеграфу" розповіла адвокат Адвокатського об’єднання "Максим Боярчуков та партнери" Ірина Боса. Вона назвала типові порушення, які податкові органи найчастіше фіксують при перевірках простих фізосіб:

Більше про це читайте у публікації: "Податкова збільшила перевірки та штрафування простих українців і ФОПів — що робити".

За словами юристки, найпопулярнішими схемами уникнення оподаткування є:

Заниження оподатковуваного доходу — це системне порушення, яке виявляється через порівняння задекларованих доходів із витратами особи, в тому числі в межах контролю за непрямими методами (ст. 78 Податкового кодексу).

— це системне порушення, яке виявляється через порівняння задекларованих доходів із витратами особи, в тому числі в межах контролю за непрямими методами (ст. 78 Податкового кодексу). Оренда майна без декларування доходу — особливо поширено серед осіб, які здають житло подобово або на довготривалий термін без реєстрації договору та сплати податків. ДПС у 2023–2024 роках активно ідентифікувала такі випадки через платформи типу OLX, Airbnb тощо.

— особливо поширено серед осіб, які здають житло подобово або на довготривалий термін без реєстрації договору та сплати податків. ДПС у 2023–2024 роках активно ідентифікувала такі випадки через платформи типу OLX, Airbnb тощо. Ведення діяльності з ознаками підприємницької без реєстрації — наприклад, систематичний продаж товарів або послуг через соцмережі, месенджери або сайти без реєстрації ФОП і без сплати податків. Це є підставою для застосування адміністративної або фінансової відповідальності (ст. 164 КУпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення).

— наприклад, систематичний продаж товарів або послуг через соцмережі, месенджери або сайти без реєстрації ФОП і без сплати податків. Це є підставою для застосування адміністративної або фінансової відповідальності (ст. 164 КУпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення). Використання схем "номінального" ФОПу — коли фізична особа відкриває ФОП, але фактично не веде самостійної підприємницької діяльності, а лише обслуговує потоки іншої особи (замовника, компанії тощо). Це кваліфікується як ухилення від податків.

"Ці типові порушення виявляються через аналіз банківських операцій, публічних джерел, реєстрів нерухомості та взаємодію з іншими державними органами. Контроль з боку ДПС є частиною ризикоорієнтованого підходу, що дедалі частіше застосовується щодо фізичних осіб незалежно від рівня доходів", — підкреслила Боса.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" пояснював, як без рішення суду податкова отримує дані про гроші на рахунках українців.