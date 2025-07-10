Как украинцы "химичат" с налогами. Юристка назвала четыре популярных нарушения

ГНС использует в отношении физических лиц рискоориентированные подходы

Государственная налоговая служба контролирует доходы и уплату налогов с них рядовыми украинцами, анализируя их транзакции, открытые источники информации о движимом имуществе и реестры недвижимости.

Об этом "Телеграфу" рассказала адвокат адвокатского объединения "Максим Боярчуков и партнеры" Ирина Босая. Она назвала типичные нарушения, которые налоговые органы чаще всего фиксируют при проверках простых физлиц:

Больше об этом читайте в публикации: "Налоговая увеличила проверки и штрафование простых украинцев и ФОП — что делать".

По словам юристки, наиболее популярными схемами избегания налогообложения являются:

Занижение налогооблагаемого дохода — это системное нарушение, которое выражается в сравнении задекларированных доходов с расходами лица, в том числе в рамках контроля над косвенными методами (ст. 78 Налогового кодекса).

— это системное нарушение, которое выражается в сравнении задекларированных доходов с расходами лица, в том числе в рамках контроля над косвенными методами (ст. 78 Налогового кодекса). Аренда имущества без декларирования дохода особенно распространена среди лиц, сдающих жилье посуточно или на длительный срок без регистрации договора и уплаты налогов. ГНС в 2023-2024 годах активно идентифицировала такие случаи через платформы типа OLX, Airbnb и т.д.

особенно распространена среди лиц, сдающих жилье посуточно или на длительный срок без регистрации договора и уплаты налогов. ГНС в 2023-2024 годах активно идентифицировала такие случаи через платформы типа OLX, Airbnb и т.д. Ведение деятельности с признаками предпринимательской без регистрации — например, систематическая продажа товаров или услуг через соцсети, мессенджеры или сайты без регистрации ФОП и без уплаты налогов. Это основание для применения административной или финансовой ответственности (ст. 164 КУоАП — Кодекс Украины об административных правонарушениях).

— например, систематическая продажа товаров или услуг через соцсети, мессенджеры или сайты без регистрации ФОП и без уплаты налогов. Это основание для применения административной или финансовой ответственности (ст. 164 КУоАП — Кодекс Украины об административных правонарушениях). Использование схем "номинального" ФОПа — когда физическое лицо открывает ФОП, но фактически не ведет самостоятельную предпринимательскую деятельность, а только обслуживает потоки другого лица (заказчика, компании и т.п.). Это квалифицируется как уклонение от налогов..

"Эти типичные нарушения выявляются через анализ банковских операций, публичных источников, реестров недвижимости и взаимодействие с другими государственными органами. Контроль со стороны ГНС является частью рискоориентированного подхода, который все чаще применяется в отношении физических лиц независимо от уровня доходов", — подчеркнула Босая.

Напомним, ранее "Телеграф" объяснял, как без решения суда налоговая получает данные о деньгах на счетах украинцев.