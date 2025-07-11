Легалізація "короткостволів": в Нацполіції назвали дві умови

Якщо ухвалять закон — поліція його виконає

Легально зброєю в Україні володіють майже 1,1 млн осіб, які мають на руках 1,36 млн одиниць зброї. Переважно це мисливська вогнепальна зброя, спеціальні засоби, у тому числі 250 тисяч т.зв. "травматів". І якщо питання володіння ними вже врегульовано, то короткоствольна зброя, призначена для особистого захисту, ще тільки вимагає встановлення правил гри.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів заступник голови Нацполіції — начальник кримінальної поліції, генерал Андрій Нєбитов. Він назвав дві умови легалізації "короткостволів".

Більше про це читайте у публікації: "Поліція за те, щоб люди мали зброю, в тому числі короткоствольну. Але за певних умов, — генерал Андрій Нєбитов".

Він нагадав, що кожна людина має право на захист і самозахист.

— Поліція концептуально за те, щоб люди мали зброю, в тому числі короткоствольну. Але за певних умов. Перше — створення культури поводження людей зі зброєю. Це передбачає і наявність особистої відповідальності, і можливості навчання, як з нею треба поводитись, які є заходи безпеки тощо.

Друге — при реалізації права на придбання короткоствольної зброї ми повинні забезпечити право на безпеку інших громадян, — каже начальник кримінальної поліції.

Як приклад він назвав ситуацію в ресторані чи парку, коли у відвідувача нема бажання, щоб людина поруч перебувала зі зброєю.

— Це треба врегулювати. Тому, можливо, будуть визначені місця, куди не можна буде проносити зброю. Наразі законодавці і експерти займаються опрацюванням цих питань.

Національна поліція діє в полі закону: буде прийнято нове законодавство — ми будемо його виконувати, — підсумував генерал Нєбитов.

Нагадаємо, голова наглядової ради Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін пояснив інтерв’ю "Телеграфу", чому українці не можуть захиститися своєю зброєю.