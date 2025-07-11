Легализация "короткостволов": в Нацполиции назвали два условия

Если примут закон, — полиция его выполнит

Легально оружием в Украине владеют почти 1,1 млн человек, имеющих на руках 1,36 млн единиц оружия. Преимущественно это охотничье огнестрельное оружие, специальные средства, в том числе 250 тысяч т.н. "травматов". И если вопрос владения ими уже урегулирован, то короткоствольное оружие, предназначенное для личной защиты, еще только требует установления правил игры.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал заместитель главы Нацполиции — начальник криминальной полиции, генерал Андрей Небытов. Он назвал два условия легализации "короткостволов".

Больше об этом читайте в публикации: "Полиция за то, чтобы у людей было оружие, в том числе короткоствольное. Но при определенных условиях, — генерал Андрей Небытов".

Он напомнил, что каждый человек имеет право на защиту и самозащиту.

— Полиция концептуально за то, чтобы у людей было оружие, в том числе короткоствольное. Но при определенных условиях. Первое — создание культуры обращения людей с оружием. Это предполагает и наличие личной ответственности, и возможности обучения, как с ним следует обращаться, какие меры безопасности и т.д.

Второе – при реализации права на приобретение короткоствольного оружия мы должны обеспечить право на безопасность других граждан, — говорит начальник криминальной полиции.

В качестве примера он назвал ситуацию в ресторане или парке, когда у посетителя нет желания, чтобы человек рядом находился с оружием.

— Это нужно урегулировать. Поэтому, возможно, будут определены места, куда нельзя будет проносить оружие. В настоящее время законодатели и эксперты занимаются проработкой этих вопросов.

Национальная полиция действует в поле закона: будет принято новое законодательство — мы будем его выполнять, — подытожил генерал Небитов.

Напомним, глава наблюдательного совета Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин объяснил в интервью "Телеграфу", почему украинцы не могут защититься своим оружием.