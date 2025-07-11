Тільки не бомж: як назвати бездомного українською мовою

Існує безліч варіантів

Українська мова дуже багата і барвиста. Практично кожне слово можна перекласти з російської, використовуючи кілька варіантів із різними відтінками. Вивчення рідної мови збагачує її, робить влучною та насиченою.

"Телеграф" розбирався, як українською можна назвати бомжа, тобто людину без певного місця проживання. Ви не повірите, скільки цікавих слів можуть його замінити.

Найпоширенішим є слово "безхатько" — людина, яка не має "хати", тобто домівки. Близькими варіантами є "безхатченко" і "безхатник".

Також часто кажуть "безпритульний" – людина, яка не має притулку. Є ще кілька схожих слів, які в наш час використовуються рідше: "безпритулець", "безпритула".

Щодо людини без певного місця проживання можна використати слова "бездомівник" або "бездомок".

Крім того, бомжа можна назвати "волоцюга" або "забро́да". Обидва ці слова перекладаються російською мовою як "бродяга".

А барвисте "неприти́ка" сьогодні майже неможливо почути. Означає те саме – бездомний, бродяга, буквально людина, якій нема куди приткнутися.

У наш час навіть не всі носії мови знають автентичне "галайда", яке можна перекласти як бродяга або безпритульний. Це складне слово, утворене з прислівника гала́, що означає до кінця, далеко, і форми дієприкметника йда "ідучий".

Раніше ми розповіли, як правильно побажати добрих вихідних українською мовою. Існує безліч варіантів, як зробити це красиво та природно.