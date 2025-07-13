Росіяни атакували Полтаву і Миколаїв, спалахнули пожежі (фото, відео)
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До цього у регіонах була загроза застосування безпілотників з південного напрямку
Вибухи у Миколаєві і Полтаві пролунали в неділю, 13 липня. В обох містах спалахнула пожежа.
Що відомо про вибухи у Миколаєві
За словами начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, у Миколаєві виникла пожежа. На місці працюють усі відповідні служби.
До цього в регіоні було оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах повідомили про загрозу застосування безпілотників з південного напрямку.
Пізніше кореспонденти Суспільного повідомили про вибух. Місцеві телеграм-канали пишуть, що у частині міста зникло світло.
Також публікують фото та відео. На кадрах помітно дим.
Вибухи у Полтаві — що відомо
Про вибухи у Полтаві 13 червня повідомили у місцевих телеграм-каналах. У місті оголошено повітряну тривогу через БпЛА у цьому регіоні.
Кореспонденти "Суспільного" також пишуть про звуки вибухів.
В мережі показали відео, як пролітає "шахед". Пізніше опублікували фото з наслідками атаки. У місті видно стовп диму.
Повітряна тривога наразі зафіксована лише в Луганській області.
Моніторинговий канал "Миколаївський Ваньок" пише, що наразі загрози "шахедів" немає.
Раніше "Телеграф" писав, що Росія зробила "шахеди" ще небезпечнішими.