Росіяни атакували Полтаву і Миколаїв, спалахнули пожежі (фото, відео)

До цього у регіонах була загроза застосування безпілотників з південного напрямку

Вибухи у Миколаєві і Полтаві пролунали в неділю, 13 липня. В обох містах спалахнула пожежа.

Що відомо про вибухи у Миколаєві

За словами начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, у Миколаєві виникла пожежа. На місці працюють усі відповідні служби.

До цього в регіоні було оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах повідомили про загрозу застосування безпілотників з південного напрямку.

Пізніше кореспонденти Суспільного повідомили про вибух. Місцеві телеграм-канали пишуть, що у частині міста зникло світло.

Також публікують фото та відео. На кадрах помітно дим.

Вибухи у Полтаві — що відомо

Про вибухи у Полтаві 13 червня повідомили у місцевих телеграм-каналах. У місті оголошено повітряну тривогу через БпЛА у цьому регіоні.

Кореспонденти "Суспільного" також пишуть про звуки вибухів.

В мережі показали відео, як пролітає "шахед". Пізніше опублікували фото з наслідками атаки. У місті видно стовп диму.

Повітряна тривога наразі зафіксована лише в Луганській області.

Повітряна тривога 13 липня

Моніторинговий канал "Миколаївський Ваньок" пише, що наразі загрози "шахедів" немає.

Раніше "Телеграф" писав, що Росія зробила "шахеди" ще небезпечнішими.