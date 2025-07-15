Що заборонено робити 15 липня, аби не мати проблем

У цей день діють певні заборони

У вівторок, 15 липня, за новим стилем, віряни згадують видатного князя Володимира, який запровадив християнство у Київській Русі. Раніше, тобто до запровадження новоюліанського календаря, його вшановували 28 липня.

Володимир народився у X столітті і був сином князя Святослава, а також онуком княгині Ольги та князя Ігоря. Спершу він був язичником і відновлював культ різних богів. Однак у 988 році Володимир прийняв хрещення і водночас освятив Київську Русь.

З того часу Русь стала розвиватися в освіті, архітектурі, писемності як провідна держава. Водночас Володимир почав налагоджувати міжнародні відносини з іншими країнами. Він викарбував власну монету, а також спорудив Десятинну церкву. Володимира канонізувала католицька та православна церква як рівноапостольного святого.

Князь Володимир Великий, фото Pinterest

Традиції та прикмети 15 липня

У цей день віряни йдуть до храму, аби вшанувати святого Володимира. У народі цей день збирали ягоди і фрукти.

Дощить у цей день — осінь буде теплою.

Сонячний день — найближчим часом буде тепло.

Зозуля кує — літо буде довгим.

Що не можна робити 15 липня

День варто провести у молитвах і духовності, тому не можна вживати алкоголь.

Краще не проводити важливі зустрічі, бо можете зазнати невдачі.

Не варто фізично працювати, адже вшанування Володимира — велике свято.

Не слід відмовляти у допомозі, брехати і наговорювати на когось.

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