Сколько еще может длиться война в Украине: тревожный отчет от Европы

Речь идет еще о нескольких годах

Война в Украине может продолжаться еще от трех до пяти лет. Возможны также новые наступательные действия РФ против Украины, а также вблизи Европы — например, в Молдове, на Балканах или даже против государств-членов НАТО.

Об этом говорится в стратегическом национальном обзоре для Франции до 2030 года, опубликованном на сайте французского правительства. В нем указано, что стране необходимо готовиться к "риску большой войны в сердце Европы", но с пониманием, что США не будут активно включены в обеспечение безопасности.

"Гипотеза новой российской агрессии против Европы в течение ближайших трех-пяти лет является центральной с точки зрения интересов обороны и безопасности европейского континента. Возможны новые наступательные действия против Украины, а также вблизи Европы — например, в Молдове, на Балканах или даже против государств-членов НАТО — с целью проверить сплоченность Альянса. Наивысший риск представляет собой ситуация, при которой подобная агрессия будет совпадать с масштабной операцией в другом регионе мира, что отвлечет американские силы", — говорится в обзоре.

Ключевыми целями для Франции к 2020 году называют "материальное и моральное вооружение" страны. Ей нужно быть готовой к противодействию дестабилизирующим действиям на территории Франции и их последствиям.

В связи с этим говорится и о необходимости увеличения финансирования на оборону для перевооружения и усиления устойчивости страны на случай войны высокой интенсивности.

"Кремль длительное время и регулярно в официальных заявлениях выставляет Францию и европейцев врагами. Приоритизация этой угрозы… ставит Европу в ситуацию долгосрочной конфронтации", – говорится в документе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Владимир Зеленский сказал, когда может закончиться война в Украине. По его словам, важно усилить санкционное давление, особенно со стороны США.