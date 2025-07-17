Где жили и кто за все платил? Как делегация Минэкономики съездила на конференцию URC-2025 (фото)

Члены делегации Минэкономики во время командировки проживали в четырехзвездочных отелях за счет принимающей стороны

В Риме 10-11 июля состоялась четвертая конференция по восстановлению Украины под названием "Ukraine recovery conference". На ней, в том числе, присутствовал ряд лиц из Министерства экономики.

"Телеграф" получил официальный ответ от Минэкономики, в котором рассказали, кто из сотрудников посещал мероприятие, в какую сумму обошлась поездка и за какие средства, в каких отелях жила делегация.

Кто поехал на Ukraine recovery conference

Нам предоставили полный список делегации, которая посещала мероприятие от Министерства экономики Украины:

Соболев Алексей — первый заместитель Министра экономики Украины; Бережная Татьяна — заместитель Министра экономики Украины; Телюпа Андрей — заместитель Министра экономики Украины; Хлыстун Марина — директор департамента привлечения инвестиций и взаимодействия с международными организациями; Чебанова Мария — директор департамента финансовой политики и страхование военных рисков; Рябцева Елена — заместитель директора департамента привлечение инвестиций и взаимодействия с международными организациями – начальник отдела международного инвестиционного сотрудничества и содействия развитию социально ответственного бизнеса; Мележик Артур — начальник управления индустриальных парков и сопровождения инвестиций; Календер Ольга — начальник отдела сотрудничества с донорскими организациями и агентствами развития департамента привлечения инвестиций и взаимодействия с международными организациями; Пальчевский Иван — советник патронатной службы Министра; Терещенко Олег — советник патронатной службы Министра.

Сколько стоила поездка

В Минэкономики отметили, что командировка осуществлялась за счет средств, предусмотренных бюджетной программой КПКРК (код программной классификации расходов и кредитование местного бюджета) и частично за счет принимающей стороны.

Фактическая сумма командировочных расходов будет определена на основании представленных членами делегации отчетов об использовании средств /электронных денег, выданных на командировку или под отчет.

Ответ Минэкономики на запрос "Телеграфа"

Где жили члены делегации

Члены делегации Минэкономики во время командировки проживали за счет принимающей стороны в отелях The Hoxton, Occidental Aran Park, Sheraton

Rome Parco de Medici. Делегация Минэкономики отправилась в командировку автомобильным, железнодорожным транспортом через Молдову, Польшу и самолетом в Италию.

The Hoxton в Риме — находится всего в одном километре от центра города. Сутки проживания в отеле обойдутся от 13 до 20 тысяч гривен.

Отель The Hoxton в Риме. Скриншот: Booking

Отель The Hoxton в Риме

Occidental Aran Park — четырехзвездочный отель в Риме, расположен на территории делового квартала. Сутки проживания в нем обойдутся от 3137 до 8280 гривен.

Отель Occidental Aran Park. Скриншот: Booking

Как выглядит Occidental Aran Park в Риме

Sheraton Rome Parco de Medici — четырехзвездочный отель, расположенный в живописном районе Рима. Сутки проживания в нем обойдутся от 6800 до 15 тысяч гривен.

Как выглядит Sheraton Rome Parco de Medici. Скриншот: Booking

Как выглядит Sheraton Rome Parco de Medici

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что делегация Минстратегпрома присутствовала на конференции в Риме. Стало известно, кого отправили и кто финансировал поездку.