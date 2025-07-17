Где жили и кто за все платил? Как делегация Минэкономики съездила на конференцию URC-2025 (фото)
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Члены делегации Минэкономики во время командировки проживали в четырехзвездочных отелях за счет принимающей стороны
В Риме 10-11 июля состоялась четвертая конференция по восстановлению Украины под названием "Ukraine recovery conference". На ней, в том числе, присутствовал ряд лиц из Министерства экономики.
"Телеграф" получил официальный ответ от Минэкономики, в котором рассказали, кто из сотрудников посещал мероприятие, в какую сумму обошлась поездка и за какие средства, в каких отелях жила делегация.
Кто поехал на Ukraine recovery conference
Нам предоставили полный список делегации, которая посещала мероприятие от Министерства экономики Украины:
- Соболев Алексей — первый заместитель Министра экономики Украины;
- Бережная Татьяна — заместитель Министра экономики Украины;
- Телюпа Андрей — заместитель Министра экономики Украины;
- Хлыстун Марина — директор департамента привлечения инвестиций и взаимодействия с международными организациями;
- Чебанова Мария — директор департамента финансовой политики и страхование военных рисков;
- Рябцева Елена — заместитель директора департамента привлечение инвестиций и взаимодействия с международными организациями – начальник отдела международного инвестиционного сотрудничества и содействия развитию социально ответственного бизнеса;
- Мележик Артур — начальник управления индустриальных парков и сопровождения инвестиций;
- Календер Ольга — начальник отдела сотрудничества с донорскими организациями и агентствами развития департамента привлечения инвестиций и взаимодействия с международными организациями;
- Пальчевский Иван — советник патронатной службы Министра;
- Терещенко Олег — советник патронатной службы Министра.
Сколько стоила поездка
В Минэкономики отметили, что командировка осуществлялась за счет средств, предусмотренных бюджетной программой КПКРК (код программной классификации расходов и кредитование местного бюджета) и частично за счет принимающей стороны.
Фактическая сумма командировочных расходов будет определена на основании представленных членами делегации отчетов об использовании средств /электронных денег, выданных на командировку или под отчет.
Где жили члены делегации
Члены делегации Минэкономики во время командировки проживали за счет принимающей стороны в отелях The Hoxton, Occidental Aran Park, Sheraton
Rome Parco de Medici. Делегация Минэкономики отправилась в командировку автомобильным, железнодорожным транспортом через Молдову, Польшу и самолетом в Италию.
The Hoxton в Риме — находится всего в одном километре от центра города. Сутки проживания в отеле обойдутся от 13 до 20 тысяч гривен.
Occidental Aran Park — четырехзвездочный отель в Риме, расположен на территории делового квартала. Сутки проживания в нем обойдутся от 3137 до 8280 гривен.
Sheraton Rome Parco de Medici — четырехзвездочный отель, расположенный в живописном районе Рима. Сутки проживания в нем обойдутся от 6800 до 15 тысяч гривен.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что делегация Минстратегпрома присутствовала на конференции в Риме. Стало известно, кого отправили и кто финансировал поездку.