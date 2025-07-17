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Где жили и кто за все платил? Как делегация Минэкономики съездила на конференцию URC-2025 (фото)

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Анастасия Мокрик ,
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Как делегация Минэкономики съездила на Ukraine recovery conference Новость обновлена 17 июля 2025, 12:10
Как делегация Минэкономики съездила на Ukraine recovery conference. Фото Коллаж "Телеграфа"

Члены делегации Минэкономики во время командировки проживали в четырехзвездочных отелях за счет принимающей стороны

В Риме 10-11 июля состоялась четвертая конференция по восстановлению Украины под названием "Ukraine recovery conference". На ней, в том числе, присутствовал ряд лиц из Министерства экономики.

"Телеграф" получил официальный ответ от Минэкономики, в котором рассказали, кто из сотрудников посещал мероприятие, в какую сумму обошлась поездка и за какие средства, в каких отелях жила делегация.

Кто поехал на Ukraine recovery conference

Нам предоставили полный список делегации, которая посещала мероприятие от Министерства экономики Украины:

  1. Соболев Алексей — первый заместитель Министра экономики Украины;
  2. Бережная Татьяна — заместитель Министра экономики Украины;
  3. Телюпа Андрей — заместитель Министра экономики Украины;
  4. Хлыстун Марина — директор департамента привлечения инвестиций и взаимодействия с международными организациями;
  5. Чебанова Мария — директор департамента финансовой политики и страхование военных рисков;
  6. Рябцева Елена — заместитель директора департамента привлечение инвестиций и взаимодействия с международными организациями – начальник отдела международного инвестиционного сотрудничества и содействия развитию социально ответственного бизнеса;
  7. Мележик Артур — начальник управления индустриальных парков и сопровождения инвестиций;
  8. Календер Ольга — начальник отдела сотрудничества с донорскими организациями и агентствами развития департамента привлечения инвестиций и взаимодействия с международными организациями;
  9. Пальчевский Иван — советник патронатной службы Министра;
  10. Терещенко Олег — советник патронатной службы Министра.

Сколько стоила поездка

В Минэкономики отметили, что командировка осуществлялась за счет средств, предусмотренных бюджетной программой КПКРК (код программной классификации расходов и кредитование местного бюджета) и частично за счет принимающей стороны.

Фактическая сумма командировочных расходов будет определена на основании представленных членами делегации отчетов об использовании средств /электронных денег, выданных на командировку или под отчет.

Кто из Минэкономики ездил на Ukraine recovery conference
Ответ Минэкономики на запрос "Телеграфа"

Где жили члены делегации

Члены делегации Минэкономики во время командировки проживали за счет принимающей стороны в отелях The Hoxton, Occidental Aran Park, Sheraton

Rome Parco de Medici. Делегация Минэкономики отправилась в командировку автомобильным, железнодорожным транспортом через Молдову, Польшу и самолетом в Италию.

The Hoxton в Риме — находится всего в одном километре от центра города. Сутки проживания в отеле обойдутся от 13 до 20 тысяч гривен.

The Hoxton в Риме
Отель The Hoxton в Риме. Скриншот: Booking
The Hoxton в Риме
Отель The Hoxton в Риме

Occidental Aran Park — четырехзвездочный отель в Риме, расположен на территории делового квартала. Сутки проживания в нем обойдутся от 3137 до 8280 гривен.

Occidental Aran Park в Риме
Отель Occidental Aran Park. Скриншот: Booking
Occidental Aran Park в Риме
Как выглядит Occidental Aran Park в Риме

Sheraton Rome Parco de Medici — четырехзвездочный отель, расположенный в живописном районе Рима. Сутки проживания в нем обойдутся от 6800 до 15 тысяч гривен.

Отель Sheraton Rome Parco de Medici
Как выглядит Sheraton Rome Parco de Medici. Скриншот: Booking
Отель Sheraton Rome Parco de Medici
Как выглядит Sheraton Rome Parco de Medici

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что делегация Минстратегпрома присутствовала на конференции в Риме. Стало известно, кого отправили и кто финансировал поездку.

Теги:
#Рим #Конференция #Минэкономики #URC-2025