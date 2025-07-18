Краще вже не буде. Чому стан другої за довжиною річки в Україні викликає занепокоєння

Наслідки катастрофи біолог назвав незворотними

Рівень води у Дністрі на півдні Одещини критично знизився, про що свідчать відео, які ширяться соцмережами. Користувачі публікують кадри з піщаними островами та замуленими берегами, які раніше були під водою. Один з авторів коротко підсумував: "Ось, друзі, який вигляд має Дністер".

У коментарі для "Телеграфу" ситуацію пояснив співзасновник Нижньодністровського національного природного парку, начальник науково-дослідного відділу ННПП, кандидат біологічних наук Микола Роженко.

"Після того, коли гідрологічний режим унаслідок будівництва ГЕС був суттєво порушений, в пониззі Дністра почалася купа негативних процесів, більшість яких є незворотними. Наприклад, втрата системи плавневих озер — це серце плавнів. Система плавневих озер — це купа озер, які поєднані єриками, каналами", — розповів Роженко.

За його словами, 90% таких озер зникли, а плавні фактично зневоднені. На їх місці тепер ростуть чагарники, у тому числі інвазійні види, як-от аморфа. Це змінює екосистему та робить її менш стійкою до кліматичних змін.

"Ми фактично втрачаємо плавневі системи, як ті, які ми привикли бачити в дельті Дністра, внаслідок яких сформувалися найцінніші природні комплекси, і природні комплекси зараз зруйновані внаслідок глобального, суттєвого зневоднення цих територій", — пояснив Роженко.

Річка Дністер. Фото: Facebook-сторінка "Дністер 1362"

Причинами цього він назвав не лише зарегулювання річки ГЕС, а й загальні кліматичні зміни: зниження рівня опадів і падіння водності в усьому басейні. Ситуація, за словами науковця, вже практично незворотна.

"Ми можемо тільки цей процес, станом на сьогодні, загальмувати, виконуючи ті чи інші природоохоронні заходи. Десь розчищаємо єрики, десь створюємо штучні мілководні ділянки, але це часткова допомога природі в такій ситуації, в якій вона опинилась", — додав Роженко.

Микола Роженко

Крім того, він наголосив: "Екологічна катастрофа на Дністрі вже є. В тому числі і в його нижній частині. Ми не хочемо це бачити. Плавні фактично зникли, перетворилися на чагарники — і звідси все, що з ними пов’язано".

Дністер — друга за довжиною річка України після Дніпра. Загальна протяжність — 1352 км. Вона бере початок у Карпатах, тече через сім областей України, перетинає кордон із Молдовою і впадає в Дністровський лиман. Частина річки є транскордонною — по ній проходить кордон між Україною та Республікою Молдова.

Нижньодністровський національний парк. Фото: Facebook-сторінка Національні парки України

Басейн Дністра охоплює Львівську, Івано-Франківську, Тернопільську, Хмельницьку, Вінницьку, Чернівецьку та Одеську області, а також невелику частину Польщі у верхів’ях. За формою він нагадує витягнутий зігнутий овал завдовжки 700 км і шириною близько 120 км. У гірській частині висоти досягають 1000-1800 метрів над рівнем моря.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у водоймах України майже не залишилося гігантських сомів вагою понад 100 кілограмів — таких риб нині практично не трапляється. Зазвичай виловлюють сомів значно меншої ваги.