Лучше уж не будет. Почему состояние второй по длине реки в Украине вызывает беспокойство

Последствия крушения биолог назвал необратимыми

Уровень воды в Днестре на юге Одесщины критически снизился, о чем свидетельствуют ширящиеся соцсетями видео. Пользователи публикуют кадры с песчаными островами и заиленными берегами, которые раньше были под водой. Один из авторов коротко подытожил: "Вот, друзья, как выглядит Днестр".

В комментарии для "Телеграфа" ситуацию объяснил соучредитель Нижнеднестровского национального природного парка, начальник научно-исследовательского отдела ННПП, кандидат биологических наук Николай Роженко.

"После того, когда гидрологический режим в результате строительства ГЭС был существенно нарушен, в низовьях Днестра началась куча негативных процессов, большинство которых необратимы. Например, потеря системы плавневых озер — это сердце плавней. Система плавневых озер — это куча озер, которые соединены ериками, каналами", — рассказал Роженко.

По его словам, 90% таких озер исчезли, а плавные фактически обезвожены. На их месте теперь растут кустарники, в том числе инвазионные виды, например аморфа. Это изменяет экосистему и делает ее менее устойчивой к климатическим изменениям.

"Мы фактически теряем плавневые системы, как те, которые мы привыкли видеть в дельте Днестра, в результате которых сформировались самые ценные природные комплексы, и природные комплексы сейчас разрушены в результате глобального, существенного обезвоживания этих территорий", — пояснил эксперт.

Река Днестр. Фото: Facebook-страница "Днестр 1362"

Причинами этого он назвал не только зарегулирование реки ГЭС, но и общие климатические изменения: снижение осадков и падение водности во всем бассейне. Ситуация, по словам ученого, уже практически необратима.

"Мы можем только этот процесс, по состоянию на сегодняшний день, затормозить, выполняя те или иные природоохранные мероприятия. Где-то расчищаем ерики, где-то создаем искусственные мелководные участки, но это частичная помощь природе в такой ситуации, в которой она оказалась", — добавил специалист.

Николай Роженко

Кроме того, он подчеркнул: "Экологическая катастрофа на Днестре уже есть. В том числе и в его нижней части. Мы не хотим это видеть. Плавные фактически исчезли, превратились в кустарники — и отсюда все, что с ними связано".

Днестр — вторая по длине река Украины после Днепра. Общая протяженность – 1352 км. Она берет начало в Карпатах, течет через семь областей Украины, пересекает границу с Молдовой и впадает в Днестровский лиман. Часть реки трансгранична — по ней проходит граница между Украиной и Республикой Молдова.

Нижнеднестровский национальный парк. Фото: Facebook-страница Национальные парки Украины

Бассейн Днестра охватывает Львовскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Винницкую, Черновицкую и Одесскую области, а также небольшую часть Польши в верховьях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в водоемах Украины почти не осталось гигантских сомов весом более 100 килограммов — таких рыб сейчас практически не встречается. Обычно вылавливают сомов значительно меньшего веса.