Випробування на росіянах: Україна запропонувала іноземним виробникам зброї унікальну можливість

Вже складено список військових технологій, які Україна хотіла б випробувати

Україна пропонує іноземним виробникам озброєння унікальну можливість. Вони можуть випробувати свою зброю на полі бою, на фронті війни України проти російських окупантів. В тому числі на живих росіянах, які намагаються наступати в Україні.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на український державний кластер випробувань Brave1. Платформа оголосила про схему "Випробування в Україні": іноземні компанії можуть надіслати зразки озброєння українським військовим та отримати звіти про застосування цієї зброї на полі бою.

"Це дає нам розуміння того, які технології доступні. Це дає компаніям розуміння того, що дійсно працює на передовій", – розповів журналістам керівник відділу зв'язків з інвесторами Brave1 Артем Мороз.

Він зазначив, що схема викликала великий інтерес у виробників, проте не став називати списки майбутніх учасників та загалом розкривати деталі функціонування схеми випробувань. Мороз також згадав, що складено список військових технологій, які Україна хотіла б випробувати. Пріоритетний напрямок – протиповітряна оборона, ШІ-рішення для зброї тощо.

"У нас є перелік пріоритетів. Один з них – це протиповітряна оборона: нові засоби протиповітряної оборони, перехоплювачі безпілотників, системи зі штучним інтелектом, всі рішення проти керованих бомб", – зазначив український розробник.

Нагадаємо, що для протидії російським дронам українські військові почали використовувати 5,56 мм патрони для гвинтівок НАТО типу CZ Bren і M4. Після пострілу їхні кулі розпадаються на п’ять дробинок, які ефективно вражають БПЛА на відстані до 50 метрів. Однак цього недостатньо: для протидії ворожим дронам потрібні комплексні заходи.

Додамо, що спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог висловив захоплення українськими безпілотниками. Келлог разом з українськими посадовцями відвідав кілька оборонних об'єктів та заявив, що у захваті від них.