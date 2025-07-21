Никогда не покупайте уценку в магазинах. Что не так с продуктами с соблазнительной ценой

Скидка на уценку может достигать 50%

Во время летнего сезона к покупке продуктов следует относиться более осмотрительно, особенно это касается уцененных товаров. Ведь в большинстве своем они могут представлять угрозу.

"Телеграф" расскажет, почему уценку лучше не покупать и что с ней не так. Заметим, что здесь речь не идет об акционных товарах, а именно об уцененных.

Чем опасна уценка

Уценка — это товары, которые имеют поврежденную упаковку, их срок годности подходит к концу и т.д. По большей части в супермаркетах всегда есть уцененные товары, их цена снижена на 15-50%. Именно поэтому их довольно часто покупают пожилые люди. Очень часто цены снижают на молочные продукты, крупы и овощи.

Уценка продуктов

Заметим, что некоторые продукты никогда не уцениваются, а сразу утилизируются. В частности, детские смеси, алкоголь, яйца и хлеб. Это связано не только с санитарными нормами, но и с требованиями законодательства.

Основная опасность, которая кроется в уцененных продуктах, – их качество. Особенно это касается молочных продуктов и товаров с нарушенной упаковкой. Все продукты, имеющие вздутую упаковку, подтеки или нарушенную целостность упаковки могут нести потенциальную опасность. Их нельзя употреблять детям и беременным.

Уценка тортов

Уценка крупы

Однако некоторую молочку с нормальным сроком годности можно использовать в выпечку, но она не должна иметь посторонних запахов, вкусов или плесени. Особое внимание следует уделять мясу и колбасным изделиям, такие уцененные продукты в жару лучше не покупать вообще.

Добавим, что более или менее безопасны в уценке овощи и фрукты, если есть возможность оценить их состояние полностью. К примеру, дряблые перцы, бананы можно брать. Но овощи и фрукты с гнилью, плесенью или признаками болезней следует обходить стороной.

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