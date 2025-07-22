Граніт з цього кар'єру прикрашав столиці. Де в Україні є унікальне місце з блакитною водою

Затоплений гранітний кар'єр біля села Наталівка на Запоріжжі приваблює сотні відпочивальників своєю блакитною водою та мальовничими обривами. Це місце, де колись видобували граніт для оздоблення Хрещатика, сьогодні перетворилося на справжню туристичну перлину регіону.

У літній сезон тут важко знайти вільне місце через величезну популярність серед запоріжців. "Телеграф" розповість, як дістатися до цього мальовничого куточка та що потрібно знати про відпочинок на кар'єрі.

Наталівський кар'єр розташований у 13 кілометрах на північний-захід від Вільнянська, поряд із селом Наталівка. Водойма утворилася у 1985 році, коли під час повені річка Мокра Московка затопила ділянку промислового кар'єру.

Затоплений кар'єр

Наталівський кар'єр на карті

Згідно з даними Енциклопедії сучасної України, граніт з цього родовища використовували для найпрестижніших будівельних проєктів — від київського Хрещатика до станцій московського метро та навіть Красної площі. Після затоплення промисловий об'єкт перетворився на мальовничу водойму з неймовірно чистою водою.

Високі кам'яні обриви глибиною від 6 до 9 метрів оточують насичену блакитну воду, створюючи ефект природного амфітеатру. Особливий колір води пояснюється великою глибиною та гранітним дном, що властиво саме гранітним кар'єрам.

Вода - кришталево чиста

Популярність серед туристів

Місцеві жителі розповідають, що кар'єр має неймовірну популярність серед запоріжців та гостей області. Для мешканців Наталівки він доступний пішки, для жителів Запоріжжя — автомобілем або маршруткою.

У соціальних мережах можна знайти десятки відео з мальовничими пейзажами кар'єру. Блогери та фотографи особливо цінують це місце за ефектні кадри на фоні гранітних скель.

Вигляд з пляжу

Як дістатися

До Наталівського кар'єру можна доїхати кількома способами. Найзручніше — власним автомобілем через Вільнянськ.

Громадським транспортом можна дістатися маршруткою з Запоріжжя до Вільнянська, а потім пересісти на місцевий транспорт до Наталівки. Координати для навігатора: 47°50'34″ N, 35°20'19″ E.

Від центру села Наталівка до кар'єру потрібно пройти пішки в східному напрямку. Орієнтиром може слугувати річка Мокра Московка.

Правила безпеки та рекомендації

Будьте обережні — глибина водойми сягає 6-9 метрів. Купайтеся лише там, де немає крутих обривів.

Найкраще приїжджати у суху літню погоду, коли вода найчистіша. Влітку краще планувати поїздку на ранок, щоб уникнути натовпу.

Візьміть зручне взуття — береги кам'янисті. Також не забудьте про їжу та воду. Найближчі магазини є у селі Наталівка або місті Вільнянськ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, де знаходиться затоплений кар’єр з кришталевою водою та величезною рибою. Точної глибини цієї штучної водойми ніхто не знає.