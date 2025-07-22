Гранит из этого карьера украшал столицу. Где в Украине уникальное место с голубой водой

Затопленный гранитный карьер возле села Наталовка на Запорожье привлекает сотни отдыхающих своей голубой водой и живописными обрывами. Это место, где когда-то добывали гранит для украшения Крещатика, сегодня превратилось в настоящую туристическую жемчужину региона.

В летний сезон здесь трудно найти свободное место из-за огромной популярности среди запорожцев. "Телеграф" расскажет, как добраться до этого живописного уголка и что нужно знать об отдыхе на карьере.

Наталовский карьер расположен в 13 километрах к северо-западу от Вольнянского, рядом с селом Наталовка. Водоем образовался в 1985 году, когда во время наводнения река Мокрая Московка затопила участок промышленного карьера.

Затопленный карьер

Натальевский карьер на карте

Согласно данным Энциклопедии современной Украины, гранит из этого месторождения использовали для самых престижных строительных проектов – от киевского Крещатика до станций московского метро и даже Красной площади. После затопления промышленный объект превратился в живописный водоем с невероятно чистой водой.

Высокие каменные обрывы глубиной от 6 до 9 метров окружают насыщенную голубую воду, создавая эффект природного амфитеатра. Особый цвет воды объясняется большой глубиной и гранитным дном, что свойственно именно гранитным карьерам.

Вода – кристально чистая

Популярность среди туристов

Местные жители рассказывают, что карьер пользуется невероятной популярностью среди запорожцев и гостей области. Для жителей Натальевки он доступен пешком, для жителей Запорожья – автомобилем или маршруткой.

В социальных сетях можно обнаружить десятки видео с живописными пейзажами карьера. Блоггеры и фотографы особенно ценят это место за эффектные кадры на фоне гранитных скал.

Вид с пляжа

Как добраться

До Наталовского карьера можно доехать несколькими способами. Удобнее всего — собственным автомобилем через Вольнянск.

Общественным транспортом можно добраться маршруткой из Запорожья в Вольнянск, а затем пересесть на местный транспорт в Натальевку. Координаты для навигатора: 47°50’34" N, 35°20’19" E.

От центра села Натальевка до карьера нужно пройти пешком в восточном направлении. Ориентиром может служить река Мокрая Московка.

Правила безопасности и рекомендации

Будьте осторожны – глубина водоема достигает 6-9 метров. Купайтесь только там, где нет крутых обрывов.

Лучше приезжать в сухую летнюю погоду, когда вода чистая. Летом лучше планировать поездку на утро во избежание толпы.

Возьмите удобную обувь – берега каменистые. Также не забудьте о еде и воде. Ближайшие магазины есть в селе Наталовка или Вольнянск.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, где находится затопленный карьер с хрустальной водой и огромной рыбой. Точной глубины этого искусственного водоема никто не знает.