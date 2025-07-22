Гранит из этого карьера украшал столицу. Где в Украине уникальное место с голубой водой
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Затопленный гранитный карьер возле села Наталовка на Запорожье привлекает сотни отдыхающих своей голубой водой и живописными обрывами. Это место, где когда-то добывали гранит для украшения Крещатика, сегодня превратилось в настоящую туристическую жемчужину региона.
В летний сезон здесь трудно найти свободное место из-за огромной популярности среди запорожцев. "Телеграф" расскажет, как добраться до этого живописного уголка и что нужно знать об отдыхе на карьере.
Наталовский карьер расположен в 13 километрах к северо-западу от Вольнянского, рядом с селом Наталовка. Водоем образовался в 1985 году, когда во время наводнения река Мокрая Московка затопила участок промышленного карьера.
Согласно данным Энциклопедии современной Украины, гранит из этого месторождения использовали для самых престижных строительных проектов – от киевского Крещатика до станций московского метро и даже Красной площади. После затопления промышленный объект превратился в живописный водоем с невероятно чистой водой.
Высокие каменные обрывы глубиной от 6 до 9 метров окружают насыщенную голубую воду, создавая эффект природного амфитеатра. Особый цвет воды объясняется большой глубиной и гранитным дном, что свойственно именно гранитным карьерам.
Популярность среди туристов
Местные жители рассказывают, что карьер пользуется невероятной популярностью среди запорожцев и гостей области. Для жителей Натальевки он доступен пешком, для жителей Запорожья – автомобилем или маршруткой.
В социальных сетях можно обнаружить десятки видео с живописными пейзажами карьера. Блоггеры и фотографы особенно ценят это место за эффектные кадры на фоне гранитных скал.
Как добраться
До Наталовского карьера можно доехать несколькими способами. Удобнее всего — собственным автомобилем через Вольнянск.
Общественным транспортом можно добраться маршруткой из Запорожья в Вольнянск, а затем пересесть на местный транспорт в Натальевку. Координаты для навигатора: 47°50’34" N, 35°20’19" E.
От центра села Натальевка до карьера нужно пройти пешком в восточном направлении. Ориентиром может служить река Мокрая Московка.
Правила безопасности и рекомендации
Будьте осторожны – глубина водоема достигает 6-9 метров. Купайтесь только там, где нет крутых обрывов.
Лучше приезжать в сухую летнюю погоду, когда вода чистая. Летом лучше планировать поездку на утро во избежание толпы.
Возьмите удобную обувь – берега каменистые. Также не забудьте о еде и воде. Ближайшие магазины есть в селе Наталовка или Вольнянск.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, где находится затопленный карьер с хрустальной водой и огромной рыбой. Точной глубины этого искусственного водоема никто не знает.