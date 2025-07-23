Сучасне авто, квартира і жодної копійки на рахунках: що цікавого у декларації звичайного судді з глибинки

У судді немає особистих заощаджень

Голова Демидівського районного суду Рівненської області Мельник Дмитро у 2024 році придбав нерухомість та автомобіль. При цьому його зарплата склала понад 1 мільйон гривень.

Ця інформація була опублікована удекларації судді за минулий рік. Крім того, у документі вказані дані про доходи та майно членів його сім’ї.

У розділі нерухомості зазначено, що Дмитро Мельник має з 2024 року квартиру в місті Дубно Рівненської області. Тим часом його дружині Аллі Мельник належать дві земельні ділянки на Рівненщині, ще одну вона бере в оренду. Також орендує офіс у Демидівці.

Яка нерухомість має суддя Дмитро Мельник. Фото: скріншот декларації

Яка нерухомість має суддя Дмитро Мельник. Фото: скріншот декларації

Яка нерухомість має суддя Дмитро Мельник. Фото: скріншот декларації

У графі транспортних засобів зазначено, що торік суддя придбав автомобіль Ford Mondeo 2016 року випуску за 250 тисяч гривень.

Суддя Дмитро Мельник купив авто. Фото: скріншот декларації

Заробітна плата Дмитра Мельника у суді склала1125640 гривень. Його дружина заробила 749 430 гривень від зайняття підприємницькою діяльністю, також 37 478 гривень у вигляді страхових виплат та 20 640 у вигляді соціальних виплат.

Яка заробітна плата у судді Дмитра Мельника.

Готівкою та на банківських рахунках Дмитро Мельник не зберігає жодних заощаджень.

Скільки грошей зберігає родина судді Дмитра Мельника. Фото: скріншот декларації

Дмитро Мельник — що про нього відомо

Народився 8 листопада 1968 року. Трудову діяльність розпочав у 1988 році. У 1988-1990 роках проходив термінову службу, пише "Район".

Має вищу юридичну освіту. 1996 року закінчив Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого.

3 серпня 1996 року по грудень 1997 року працював слідчим прокуратури Тростянецького району.

3 грудня 1997 року по травень 1999 року працював старшим слідчим у тій же прокуратурі.

У період із червня 1999 по березень 2000 року був помічником Дубенського міжрайонного прокурора Рівненської області.

Суддя Дмитро Мельник. Фото: скріншот "Суспільне"

З березня до травня 2000 року працював помічником прокурора Рівненської області з кадрових питань.

З травня 2000 по червень 2000 року обіймав посаду старшого слідчого відділу прокуратури Рівненської області. Після цього до червня 2002 року працював Млинівським міжрайонним прокурором Рівненської області.

З лютого 2002 до червня 2002 року працював начальником відділу нагляду за виконанням законів спецпідрозділами та іншими державними органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Рівненської області.

У період з вересня 2003 року по жовтень 2013 року займався підприємницькою діяльністю з надання юридичних та адвокатських послуг.

У листопаді 2013 року був зарахований до Демидівського районного суду Рівненської області на посаду судді.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що цікавого у декларації судді, який закрив тисячі "п’яних" справ.