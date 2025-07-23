Современное авто, квартира и ни копейки на счетах: что интересного в декларации обычного судьи из глубинки

У судьи нет личных сбережений

Председатель Демидовского районного суда Ровенской области Мельник Дмитрий в 2024 году приобрел недвижимость и автомобиль. При этом, его зарплата составила более 1 миллиона гривен.

Эта информация была опубликована в декларации судьи за прошлый год. Кроме того, в документе указаны данные о доходах и имуществе членов его семьи.

В разделе недвижимости отмечено, что Дмитрий Мельник владеет с 2024 года квартирой в городе Дубно Ровенской области. Тем временем его супруге Алле Мельник принадлежат два земельных участка на Ровенщине, еще один она берет в аренду. Также арендует офис в Демидовке.

Какая недвижимость есть у судьи Дмитрия Мельника. Фото: скриншот декларации

Какая недвижимость есть у судьи Дмитрия Мельника. Фото: скриншот декларации

Какая недвижимость есть у судьи Дмитрия Мельника. Фото: скриншот декларации

В графе транспортных средств указано, что в прошлом году судья приобрел автомобиль Ford Mondeo 2016 года выпуска за 250 000 гривен.

Судья Дмитрий Мельник купил авто. Фото: скриншот декларации

Заработная плата Дмитрий Мельника в суде составила 1 125 640 гривен. Его жена заработала 749 430 гривен от занятия предпринимательской деятельностью, также 37 478 гривен в виде страховых выплат и 20 640 в виде социальных выплат.

Какая зарплата у судьи Дмитрия Мельника. Фото: скриншот декларации

Наличными и на банковских счетах Дмитрий Мельник не хранит никаких сбережений. В то же время у Аллы Мельник наличными есть 15 000 долларов.

Сколько денег хранит семья судьи Дмитрия Мельника. Фото: скриншот декларации

Дмитрий Мельник — что о нем известно

Родился 8 ноября 1968 года. Трудовую деятельность начал в 1988 году. В 1988-1990 годах проходил срочную службу, пишет "Район".

Имеет высшее юридическое образование. В 1996 году окончил Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого.

3 августа 1996 по декабрь 1997 работал следователем прокуратуры Тростянецкого района.

3 декабря 1997 по май 1999 работал старшим следователем в той же прокуратуре.

В период с июня 1999 по март 2000 года был помощником Дубенского межрайонного прокурора Ровенской области.

Судья Дмитрий Мельник. Фото: скриншот "Суспільне"

С марта по май 2000 года работал помощником прокурора Ровенской области по кадровым вопросам.

С мая 2000 по июнь 2000 занимал должность старшего следственного отдела прокуратуры Ровенской области. После этого до июня 2002 года работал Млиновским межрайонным прокурором Ровенской области.

С февраля 2002 по июнь 2002 года работал начальником отдела надзора за исполнением законов спецподразделениями и другими государственными органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью прокуратуры Ровенской области.

В период с сентября 2003 по октябрь 2013 занимался предпринимательской деятельностью по предоставлению юридических и адвокатских услуг.

В ноябре 2013 года был зачислен в штат Демидовского районного суда Ровенской области на должность судьи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что интересного в декларации судьи, который закрыл тысячи "пьяных" дел.