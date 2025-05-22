Замість води у фонтані пісок. На що окупанти перетворили легендарний курорт (фото)

До повномасштабного вторгнення це місто було дуже популярним

В тимчасово окупованому Росією Бердянську вже почалась "підготовка" до курортного сезону. Однак замість води так звана "влада" міста засипає фонтан піском.

Про це повідомляють місцеві пабліки. Зазначається, що вже другий рік поспіль "влада" Бердянська креативно готує фонтан до сезону.

"В окупованому Бердянську готуються до курортного сезону. Завезли пісок для фонтану", — йдеться у повідомленні.

Бердянськ зараз

Фонтан у Бердянську до окупації

Відомо, що пісок у фонтан Бердянської коси на набережній почали засипати ще у 2024 році, однак вже з 2022 року він не заповнювався водою. Точної причини такого рішення не повідомляють, але ймовірніше справа не просто у поломці системи, а в тому ще немає води для фонтану або ресурсу для його роботи.

Тому фонтан засипають піском і встановлюють у ньому вуличні ліхтарі. Однак, враховуючи той факт, що окуповані курортні міста не користуються попитом по-справжньому таке рішення туристи навряд чи оцінять.

Бердянськ після окупації

Бердянськ до окупації

Зауважимо, що до повномасштабного російського вторгнення Бердянськ був одним з найполярніших курортів. В піковий сезон пляжі були настільки заповнені, що покривала лежали буквально один біля одного. Однак вже четвертий рік море у Бердянську не користується попитом, а узбережжя все більше стає диким.

Нагадаємо, що приблизно також ж ситуація і в окупованій Кирилівці, де на пляжах вже валяються бетонні блоки.

Раніше "Телеграф" розповідав, як окупація Росією знищила популярний курорт у Голій Пристані.