Акуратність та простота в одному образі: яка зараз стрижка у Зеленського та як її повторити

Основна особливість цієї зачіски – це мінімалізм

Зовнішній вигляд лідерів держав завжди привертає увагу — особливо деталі на кшталт зачіски. Якщо Дональд Трамп перетворив своє "дивне" укладання на елемент власного іміджу, то Володимир Зеленський робить ставку на стриманість та акуратність.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, яка стрижка у президента України та як її повторити. Ми дізналися деякі особливості такої зачіски.

У чому секрет стрижки Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський віддає перевагу стриманому стилю. Він носить класичну коротку стрижку, роблячи акцент на акуратності й простоті. Такий варіант стрижки підкреслює доглянутість і стриманий смак, ідеально підходячи тим, хто цінує практичність.

Зеленський віддає перевагу класичній короткій стрижці,

Особливість образу Зеленського — коротко підстрижені скроні й потилиця в поєднанні з трохи довшим волоссям на маківці. Це створює візуальний баланс: з боку стрижка виглядає строго, але водночас легко та природно.

Стрижка Зеленського радить простоту та акуратність

Ця стрижка універсальна — вона має гарний вигляд на різних типах волосся і підходить чоловікам будь-якого віку. Одна з її головних переваг — простота у догляді: достатньо краплі гелю або воску, щоб надати волоссю форму і легку текстуру на весь день.

У Володимира Зеленського універсальна стрижка

Як повторить стрижку Володимира Зеленського

Щоб відтворити стильну зачіску, як у президента України, слід робити стрижку з акцентом на дещо подовжену тім’яну зону. Волосся і потилиця слід підстригти коротко, це додасть образу акуратності та універсальності. Для підтримки "свіжого" ефекту зачіски, перукаря слід відвідувати раз на 3-4 тижні.

Починати таку зачіску слід з правильної довжини волосся. Оптимальний варіант — близько 5-7 сантиметрів на маківці і більш коротке волосся з боків і потилиці.

Повторити стрижку, як у Зеленського не складно

Перед укладанням вимийте волосся шампунем і акуратно промокніть рушником. Волосся має залишатися злегка вологим. Попросіть майстра зберегти об’єм у верхній частині, а з боків і ззаду зробити м’яке градуювання без різких переходів. Після нанесення термозахисту волосся слід висушити феном, направляючи його назад і злегка піднімаючи біля коріння, щоб надати волоссю об’єму.

Стрижка Зеленського нагадує класичний укорочений напівбокс

Наступний етап — візьміть трохи воску або текстуруючої пасти, розітріть у долонях і розподіліть по волоссю, починаючи від коріння до кінчиків. Волосся на маківці підніміть пальцями, створюючи легку недбалість, а боки пригладьте для більш доглянутого вигляду.

Стрижка Зеленського нагадує класичний укорочений напівбокс, але з деякими особливостями. У президента зазвичай короткі боки та потилиця з плавним переходом, а верх не надто довгий, акуратно укладений.

"Телеграф" писав раніше, що Володимир Зеленський відвідав саміт НАТО у діловому костюмі. Це сталося майже вперше за часи війни.