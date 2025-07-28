"Цей мужчина тільки мій". Смішне фото Зеленського з дружиною та Єрмаком віруситься в мережі

"Телеграф" показав, що на цей раз вигадали українці

Володимир Зеленський знову потрапив у меми. Цього разу українці в мережі розкопали довоєнне фото президента, яке миттєво перетворилося на вірусний жарт.

Користувачі Telegram та Threads показали це фото. Не обійшлося без фантазії.

На фото видно, як президент сидить поруч з дружиною Оленою. Натомість його погляд… ну скажімо так, трохи "блукає" в інший бік.

Українці також показали цю фотографію, де згадали відому в Україні пісню — "Цей мужчина тільки мій", виконавицею якої є Альона Омаргалієва.

Варто зазначити, що схожа ситуація вже була, але під час повномасштабного вторгення. Зеленський поцілував дружину президента Литви на очах у дружини.

Що за фото і звідки воно взялося

"Телеграф" з'ясував, що кадр зроблений 24 серпня 2021 року під час концерту італійського тенора Андреа Бочеллі на площі Конституції біля Маріїнського палацу в Києві. Захід організували в межах святкування 30-річчя незалежності України. На концерті були присутні Володимир та Олена Зеленські, глава ОП Андрій Єрмак, прем'єр Денис Шмигаль з дружиною та інші високопосадовці.

Раніше "Телеграф" писав, що візит Келлога в Україну викликав хвилю жартів та мемів.