"Этот мужчина только мой". Смешное фото Зеленского с женой и Ермаком вирусится в сети

"Телеграф" показал, что в этот раз придумали украинцы

Владимир Зеленский снова попал в мемы. В этот раз украинцы в сети раскопали довоенное фото президента, которое мгновенно превратилось в вирусную шутку.

Пользователи Telegram и Threads показали это фото. Не обошлось без фантазии.

На фото видно, как президент сидит рядом с супругой Еленой. Вместо этого его взгляд… ну скажем так, немного "блуждает" в другую сторону.

Украинцы также показали эту фотографию, где вспомнили известную в Украине песню — "Этот мужчина только мой", исполнительницей которой является Алена Омаргалиева.

Следует отметить, что похожая ситуация уже была, но во время полномасштабного вторжения Зеленский поцеловал жену президента Литвы на глазах у жены.

Что за фото и откуда оно взялось

"Телеграф" выяснил, что кадр сделан 24 августа 2021 во время концерта итальянского тенора Андреа Бочелли на площади Конституции возле Мариинского дворца в Киеве. Мероприятие было организовано в рамках празднования 30-летия независимости Украины. На концерте присутствовали Владимир и Елена Зеленские, глава ОП Андрей Ермак, премьер Денис Шмигаль с женой и другие чиновники.

Ранее "Телеграф" писал, что визит Келлога в Украину вызвал волну шуток и мемов.