Хоч виспимося: візит Келлога в Україну викликав хвилю жартів та мемів

Ці картинки вказують на бажання українців побачити спокій і мир

Спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог прибуває до Києва 14 липня, і це новина швидко стала темою для жартів в українському інтернет-просторі. 2 популярні меми іронічно висвітлюють сподівання на те, що його візит принесе хоча б короткочасну паузу в постійній напрузі, яка супроводжує Україну у складний час.

Про це повідомляє "Телеграф".

Перший мем демонструє чоловіка, який міцно спить у ліжку з годинником, що показує ранок. Над зображенням написано: "Київ. 14 липня 2025", а над головою сплячого — "Кіт Келлог приїхав… Можна тиждень поспати…". Цей жартовий образ передає думку багатьох українців, які сподіваються на зменншення кількосі обстрілів завдяки приїзду впливового американського дипломата.

Мем про візит Келлога до України

Другий мем — ще більш образний і символічний. На ньому Кіт Келлог зображений у військовій формі з розпростертими руками, ніби він захищає українців. За його спиною літають ворожі дрони. Поруч спить дитина з підписом "українці", під захистом Келлога, вказуючи на бажання побачити спокій і мир у країні. Календар все так же показує дні з 14 по 20 липня.

Мем про візит Келлога до України

Що передувало

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог планує прибути до України в понеділок, 14 липня. Про це він повідомив під час розмови в Римі, де була Конференція з відновлення України.

За словами дипломата, візит триватиме протягом усього тижня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що коли українські міста щодня атакують дрони-камікадзе Shahed, через характерний звук під час наближення до цілі ці БПЛА в народі прозвали "мопедами" — через схожість із ревом мопеда або бензопили. Так, у мережі з'явився мем, який іронічно обігрує ситуацію та демонструє, що для багатьох жителів України ця небезпечна реальність перетворилася на своєрідну "гру".