Хоч виспимося: візит Келлога в Україну викликав хвилю жартів та мемів
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Ці картинки вказують на бажання українців побачити спокій і мир
Спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог прибуває до Києва 14 липня, і це новина швидко стала темою для жартів в українському інтернет-просторі. 2 популярні меми іронічно висвітлюють сподівання на те, що його візит принесе хоча б короткочасну паузу в постійній напрузі, яка супроводжує Україну у складний час.
Про це повідомляє "Телеграф".
Перший мем демонструє чоловіка, який міцно спить у ліжку з годинником, що показує ранок. Над зображенням написано: "Київ. 14 липня 2025", а над головою сплячого — "Кіт Келлог приїхав… Можна тиждень поспати…". Цей жартовий образ передає думку багатьох українців, які сподіваються на зменншення кількосі обстрілів завдяки приїзду впливового американського дипломата.
Другий мем — ще більш образний і символічний. На ньому Кіт Келлог зображений у військовій формі з розпростертими руками, ніби він захищає українців. За його спиною літають ворожі дрони. Поруч спить дитина з підписом "українці", під захистом Келлога, вказуючи на бажання побачити спокій і мир у країні. Календар все так же показує дні з 14 по 20 липня.
Що передувало
Спеціальний представник президента США Кіт Келлог планує прибути до України в понеділок, 14 липня. Про це він повідомив під час розмови в Римі, де була Конференція з відновлення України.
За словами дипломата, візит триватиме протягом усього тижня.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що коли українські міста щодня атакують дрони-камікадзе Shahed, через характерний звук під час наближення до цілі ці БПЛА в народі прозвали "мопедами" — через схожість із ревом мопеда або бензопили. Так, у мережі з'явився мем, який іронічно обігрує ситуацію та демонструє, що для багатьох жителів України ця небезпечна реальність перетворилася на своєрідну "гру".