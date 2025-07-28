Втратите всі гроші: що не можна робити 28 липня
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Прикмети допоможуть зрозуміти, якою далі буде погода
У понеділок, 28 липня, відповідно до новоюліанського календаря, християни згадують апостолів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена. Вони стали відомими тим, що проповідували Євангеліє.
Прохор, Никанор, Тимон і Пармен вважаються першими дияконами християнської церкви. Їм надали цей сан апостоли у Єрусалимі. Прохор супроводжував Петра, і той призначив його єпископом у Нікомідію. Також він займався наверненням язичників до віри в Ісуса в Антіохії.
Никанор постраждав, коли камінням побили архідиякона Стефана та інших християн. Тихона обрали єпископом у Басторії. Він проповідував Євангеліє, за що був замучений язичниками. А Пармен проповідував християнську віру в Македонії. Є припущення, що він став мучеником за часів імператора Траяна.
Традиції та прикмети 28 липня
У цей день віряни йдуть до храму, де просять у святих заступництва від злого, миру, спокою та злагоди в домі. Наші предки 28 липня працювали на городі, зокрема збирали урожай овочів.
- Яскраві зорі вночі — буде дощ.
- Помітили багато мурах — зима настане рано.
- Багато роси зранку — день буде теплим.
Що не можна робити 28 липня
- Не варто проводити складні фінансові операції та купувати щось дороге. Можете зазнати втрат.
- Заборонено лаятися, пліткувати, бажати комусь зла, лінуватися.
- Краще не займатися рукоділлям — шиттям чи вишиванням, бо нічого не буде вдаватися.
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