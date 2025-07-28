Втратите всі гроші: що не можна робити 28 липня

Прикмети допоможуть зрозуміти, якою далі буде погода

У понеділок, 28 липня, відповідно до новоюліанського календаря, християни згадують апостолів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена. Вони стали відомими тим, що проповідували Євангеліє.

Прохор, Никанор, Тимон і Пармен вважаються першими дияконами християнської церкви. Їм надали цей сан апостоли у Єрусалимі. Прохор супроводжував Петра, і той призначив його єпископом у Нікомідію. Також він займався наверненням язичників до віри в Ісуса в Антіохії.

Никанор постраждав, коли камінням побили архідиякона Стефана та інших християн. Тихона обрали єпископом у Басторії. Він проповідував Євангеліє, за що був замучений язичниками. А Пармен проповідував християнську віру в Македонії. Є припущення, що він став мучеником за часів імператора Траяна.

Традиції та прикмети 28 липня

У цей день віряни йдуть до храму, де просять у святих заступництва від злого, миру, спокою та злагоди в домі. Наші предки 28 липня працювали на городі, зокрема збирали урожай овочів.

Яскраві зорі вночі — буде дощ.

Помітили багато мурах — зима настане рано.

Багато роси зранку — день буде теплим.

Що не можна робити 28 липня

Не варто проводити складні фінансові операції та купувати щось дороге. Можете зазнати втрат.

Заборонено лаятися, пліткувати, бажати комусь зла, лінуватися.

Краще не займатися рукоділлям — шиттям чи вишиванням, бо нічого не буде вдаватися.

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