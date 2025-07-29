Саранча "съедает" села в Украине: огромные тучи из насекомых попали на видео

Вредитель продолжает свирепствовать

Саранча продолжает терроризировать Украину. В Запорожской области она превратилась в настоящее бедствие, так как уничтожает все на своем пути.

Telegram-канал "ЗаБор Запорожье" опубликовал свежие видео насекомых и последствий их нашествия. Местный житель показал поле кукурузы, которое уничтожила саранча. Вредители полностью съели листья, оставив только грубые части стеблей с початками. Выглядит поле жутко и грустно.

Внимание! Видео содержат ненормативную лексику

На других видео можно увидеть огромные тучи саранчи, которая перемещается в поисках пищи. Насекомых очень много, они грозят буквально "съесть" село.

"Съедят село… все съедят", — с болью говорит мужчина.

Нашествие саранчи в Украине — что известно

Увеличение численности опасного вредителя наблюдается в нескольких областях Украины, в частности на юге и юго-востоке. Масштабное нашествие саранчи в Запорожской области стало самым большим за последние десятилетия. Однако насекомых фиксируют в Киевской, Винницкой и других областях.

Саранча способна в кратчайшие сроки истреблять целые поля и в этом ее основная угроза. Людей саранча не кусает, однако у некоторых могут возникать аллергические реакции из-за хитиновых частиц мертвых насекомых в воздухе.

Аномальное размножение саранчи связано с тем, что россияне взорвали Каховскую ГЭС. Это создало идеальные условия для размножения. Освободившиеся от воды территории с влажными зарослями стали настоящим инкубатором для личинок насекомого.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что саранча сжирает в первую очередь. Также мы писали, что посеять на огороде, чтобы отпугнуть саранчу.