У лісах навколо Києва живе рідкісний птах, який водиться в Африці та Азії (фото)

Про особливості життя цих птахів в Україні відомо небагато

В Україні мешкає велика кількість видів тварин, про яких чули далеко не всі. Наприклад, серед них червонокнижні чорні шуліки, що проживають в районі Києва.

Про це "Телеграфу" розповів Василь Костюшин, орнітолог та завідувач відділу моніторингу та охорони тваринного світу Інституту зоології ім. Шмальгаузена НАН України За його словами, однією з головних проблем українських біологів є те, що в країні не ведеться навіть облік рідкісних тварин, не кажучи вже про решту.

Чорний шуліка на території України є перелітним птахом, який селиться в лісах, проте скільки їх там, ніхто не знає.

Чорний шуліка

"Нікому це не цікаво. Навіть інвентаризації реальної не було. Звичайно біологи щось знають, але це їхній ентузіазм. А повинно бути, щоб влада про це дбала. Вони до нас до Інституту зоології майже щороку звертаються "дайте нам дані про чисельність видів, внесених до якихось конвенцій, до Червоної книги". Так, а звідки ці дані?", — сказав Костюшин.

За його словами, влада потім звертається за інформацією до НАН і отримує відповідь, що інформації немає, оскільки немає грошей на проведення відповідних робіт. І ця історія повторюється рік у рік.

Тому ситуація з проживанням чорних шулік на території України багато в чому залишається невідомою навіть профільним вченим. І це стосується багатьох інших видів птахів, ссавців та безхребетних.

Як відомо, чорні шуліки прилітають в Україну лише влітку. Це великі птахи з розмахом крил до 150 сантиметрів та вагою 800-1100 грамів.

В основному вони харчуються падаллю, але можуть підбирати рибу або іншу дрібну водну живність. Через це вони вважають за краще гніздитися в лісах неподалік водойм. Іноді навіть утворюють невеликі колонії.

Чорний шуліка поблизу

Як повідомлялося раніше, арахнолог Анастасія Йосипчук розповідала про те, скільки в Україні живе видів павуків і скільки реально знайомі звичайним українцям.