В лесах вокруг Киева живет редкая птица, которая водится в Африке и Азии (фото)

Об особенностях жизни этих птиц в Украине известно немного

В Украине проживает большое количество видов животных, о которых слышали далеко не все. Например, среди них краснокнижные черные коршуны, проживающие в районе Киева.

Об этом "Телеграфу" рассказал Василий Костюшин, орнитолог и заведующий отделом мониторинга и охраны животного мира Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины. По его словам, одной из главных проблем украинских биологов является то, что в стране не ведется даже учет редких животных, не говоря уже о всех остальных.

Черный коршун на территории Украины является перелетной птицей, которая предпочитает селиться в лесах, однако сколько их там, никто не знает.

Черный коршун

"Никому это не интересно. Даже инвентаризации реальной не было. Конечно биологи что-то знают, но это их энтузиазм. А должно быть, чтобы власть об этом заботилась. Они к нам в Институт зоологии почти каждый год обращаются "дайте нам данные о численности видов, внесенных в какие-то конвенции, в Красную книгу". Так, а откуда эти данные?", — сказал Костюшин.

По его словам, власти потом обращаются за информацией к НАН и получают ответ, что информации нет, поскольку нет денег на проведение соответствующих работ. И эта история повторяется из года в год.

Поэтому ситуация с проживанием черных коршунов на территории Украины во многом остается неизвестной даже профильным ученым. И это касается многих других видов птиц, млекопитающих и беспозвоночных.

Как известно, черные коршуны прилетают в Украину только летом. Это крупные птицы с размахом крыльев до 150 сантиметров и весом в 800-1100 граммов.

В основном они питаются падалью, но также могут подбирать рыбу или другую мелкую водную живность. Из-за этого они предпочитают гнездиться в лесах неподалеку от водоемов. Иногда они даже образовывают небольшие колонии.

Черный коршун вблизи

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