ІНТЕРПАЙП отримав срібну медаль EcoVadis за показники сталого розвитку

Компанія покращила свої показники в кількох категоріях

Українська промислова компанія ІНТЕРПАЙП отримала цього року від EcoVadis, провідного світового постачальника рейтингів сталого розвитку бізнесу, 74 бали зі 100 з процентилем 92. Це дозволяє компанії увійти до числа 8% найстійкіших компаній у порівнянні з іншими в рейтингу.

Відтоді як у 2021 році ІНТЕРПАЙП отримав бронзову відзнаку, компанія покращила свої показники в кожній категорії:

Довкілля

Прогрес Компанії на шляху декарбонізації вже дозволив перевершити цілі ЄС на 2030 рік — прямі викиди CO₂ становлять лише 200 кг на тонну продукції. Серед ключових досягнень — впровадження розрахунків вуглецевого сліду за всіма трьома сферами Протоколу GHG (Scopes 1–3), а також збільшення частки використання "зеленої" енергії.

Права людини

Ми розширили напрямки роботи у сфері розвитку персоналу та отримали високі оцінки за безпеку та сприятливі умови праці, можливості для кар’єрного зростання, персоналізовані стратегії навчання та підтримку працівників. Наша корпоративна Патронатна служба, яка надає індивідуальну допомогу працівникам, що проходять службу в Збройних силах України, продовжує свою роботу вже четвертий рік війни.

Етика та сталий розвиток закупівель

ІНТЕРПАЙП зберігає повну прозорість у своїй діяльності та продовжує вдосконалювати практику сталих закупівель.