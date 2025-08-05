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ИНТЕРПАЙП получил серебряную медаль EcoVadis за показатели устойчивого развития

Автор
Дмитрий Романов
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ИНТЕРПАЙП получил награду от EcoVadis Новость обновлена 05 августа 2025, 09:58
ИНТЕРПАЙП получил награду от EcoVadis. Фото Коллаж "Телеграфа"

Компания улучшила свои показатели в нескольких категориях

Украинская промышленная компания "ИНТЕРПАЙП" получила в этом году EcoVadis, ведущего мирового поставщика рейтингов устойчивого развития бизнеса, 74 балла из 100 с процентилем 92. Это позволяет компании войти в число 8% самых устойчивых компаний по сравнению с другими в рейтинге.

С тех пор как в 2021 году ИНТЕРПАЙП получил бронзовую награду, компания улучшила свои показатели в каждой категории:

Окружающая среда

Прогресс компании на пути декарбонизации уже позволил превзойти цели ЕС на 2030 год — прямые выбросы CO₂ составляют всего 200 кг на тонну продукции. Среди ключевых достижений — внедрение расчетов углеродного следа по всем трем сферам Протокола GHG (Scopes 1-3), а также увеличение доли использования "зеленой" энергии.

Права человека

Мы расширили направления работы в сфере развития персонала и получили высокие оценки безопасности и благоприятные условия труда, возможности для карьерного роста, персонализированные стратегии обучения и поддержку работников. Наша корпоративная Патронатная служба, оказывающая индивидуальную помощь работникам, проходящим службу в Вооруженных силах Украины, продолжает свою работу уже четвертый год войны.

Этика и устойчивое развитие закупок

ИНТЕРПАЙП сохраняет полную прозрачность в своей деятельности и продолжает совершенствовать практику устойчивых закупок.

"Награда от EcoVadis стала отличием успешности нашего пути декарбонизации. Мы стремимся уменьшить выбросы CO₂ на тонну для бесшовных труб и железнодорожной продукции на 26% и 25% согласно 2030 году путем эффективного потребления энергии и будущих инвестиций в новые производственные объекты. Все заводы компании согласовано приближают нас к Золотой медали", — сказал Владислав Варнавский, директор по экологии и промышленной безопасности ИНТЕРПАЙП.

Теги:
#Экология #Награда #Интерпайп