Путін свідомо заганяє себе в "глухий кут: в ISW пояснили, чого хоче мешканець Кремля

Путін і його кліка посилюють залежність так званого "російського суспільства" від військових витрат

Схоже, що російський правитель Володимир Путін цілком свідомо заганяє себе у "глухий кут". Він робить все для того, щоб мир з Україною без досягнення усіх "військових цілей" російського режиму був неприйнятним в очах так званого "російського суспільства" та російської армії.

Про це пише американський Інститут вивчення війни (ISW). Аналітики із посиланням на низку ЗМІ вказують: Путін не вважає, що війну потрібно завершувати. При цьому він прикривається "російським суспільством" та армією — вони, мовляв, "не зрозуміють" такого рішення.

"Москва веде цілеспрямовану багаторічну кампанію з обґрунтування максималістських воєнних цілей Путіна, як необхідних для існування російської держави та мобілізації суспільної підтримки затяжної війни для досягнення цих цілей", – сказано у повідомленні.

Державні та "незалежні" соціологічні опитування в Росії показують, що більшість так званого "суспільства" в Росії підтримують продовження війни в Україні. При цьому відомо, що Кремль сам активно сформував ці настрої та використовує їх, як виправдання для продовження війни.

Також Путін і його кліка посилюють залежність так званого "російського суспільства" від військових витрат. Російський режим активно інвестує в оборонно-промислову базу – тому різке скорочення оборонних витрат Кремлем призведе до обвалу російської економіки. Це стимулює Кремль на продовження війни та розв'язання нових військових конфліктів, а "російське суспільство" його в цьому підтримує.

"Путін свідомо культивував відданість російського суспільства своїм воєнним цілям і не створив передумов для відступу чи прийняття мирного врегулювання, яке не досягає його початкових військових завдань", — резюмували аналітики.

Зазначимо, що за даними ЗМІ, Путін нібито готовий піти на "перемир’я у повітрі" та погодитися припинити повітряні теракти проти України. Однак він не погоджуватиметься на повне припинення бойових дій.

Нагадаємо, 15 липня 2025 року Трамп заявив, що "дуже розчарований діями Путіна" і пригрозив введенням мит, якщо Росія не погодиться на переговори протягом 50 днів. Проте 28 липня вийшла нова заява — американський президент сказав, що скоротить встановлений для Росії термін досягнення угоди з Україною. Якщо раніше він був 50 днів, то тепер буде 10-12. За даними представника США в ООН, Трамп хоче укласти угоду до 8 серпня.

Раніше "Телеграф" писав, що любитель російських наративів спецпредставник США Стів Віткофф поїде до Росії. Трамп розповів подробиці та знову пообіцяв санкції проти Москви. Але остаточне рішення щодо санкцій буде залежати від результатів візиту Віткоффа.