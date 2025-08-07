Скільки коштує ЕКЗ в Україні і чи можна зробити цю процедуру за державні кошти

Ціна залежить від різних чинників

Штучне заплідення в Україні можна зробити як безкоштовно, так і за гроші. Комерційна ціна та допомога від держави різняться.

Ольга Савицька в інтерв'ю "Телеграфу" розповіла, скільки коштує екстракорпоральне запліднення. А також, яку суму виділяє держава на цю процедуру у лікуванні безпліддя.

У середньому заморожування середньої кількості кріотеків з ембріонів стартує від 110-120 тисяч гривень. Ціна залежить від конкретної ситуації, дуже залежить від кількості і дози ліків, а також самого виду ліків, які застосовуються для стимуляції яєчників, від методу запліднення. Також дуже вагомою є кількість кріотеків з біологічним матеріалом, які потрібно заморозити, каже Ольга Савицька

За її словами, найдорожчим етапом програми ЕКЗ на комерційній основі є стимуляція овуляції. Друге місце – це запліднення та культивація ембріонів.

Державна програма: що покриває НСЗУ

В Україні зараз кожна пара віком до 40 років з підтвердженим діагнозом безпліддя може скористатися програмою НСЗУ. І тут сума, яку надає держава також може різнитись.

"Сума варіюється залежно від того, який це був протокол, чи була там генетична діагностика ембріонів, чи ні. Здається, зараз НСЗУ покриває від 85 до 93 тисяч гривень", – розповіла експертка.

За словами Савицької, цієї суми інколи цілком достатньо, щоб дійсно покрити всі базові витрати. Але нижчий резерв яйцеклітин у жінки, тим більше дози потрібно використати.

"Така програма цілком підходить для жінок з нормальним оваріальним резервом. Я це вже перевірила на практиці — маємо хороші результати, тому цю програму оцінюю позитивно", – підсумувала лікарка.

