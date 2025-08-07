Сколько стоит ЭКО в Украине и можно ли сделать эту процедуру за государственные средства

Цена зависит от разных факторов

Искусственное оплодотворение можно сделать как бесплатно, так и за деньги. Коммерческая цена и помощь от государства отличаются.

Ольга Савицкая в интервью "Телеграфу" рассказала, сколько стоит экстракорпоральное оплодотворение. А также какую сумму выделяет государство на эту процедуру в лечении бесплодия.

В среднем замораживание среднего количества криотеков из эмбрионов стартует от 110-120 тысяч гривен. Цена зависит от конкретной ситуации, очень зависит от количества и дозы лекарства, а также самого вида лекарства, применяемого для стимуляции яичников, от метода оплодотворения. Также очень важно количество криотеков с биологическим материалом, которые нужно заморозить, говорит Ольга Савицкая

По ее словам, самым дорогим этапом программы ЭКО на коммерческой основе является стимуляция овуляции. Второе место – оплодотворение и культивация эмбрионов.

Государственная программа: покрывающая НСЗУ

В Украине сейчас каждая пара до 40 лет с подтвержденным диагнозом бесплодия может воспользоваться программой НСЗУ. И здесь сумма, которую предоставляет государство, также может отличаться.

"Сумма варьируется в зависимости от того, какой это был протокол, была ли там генетическая диагностика эмбрионов или нет. Кажется, сейчас НСЗУ покрывает от 85 до 93 тысяч гривен", – рассказала эксперт.

По словам Савицкой, этой суммы иногда вполне достаточно, чтобы действительно покрыть все базовые расходы. Но ниже резерв яйцеклеток у женщины, тем больше дозы следует использовать.

"Такая программа вполне подходит для женщин с нормальным овариальным резервом. Я это уже проверила на практике — есть хорошие результаты, поэтому эту программу оцениваю положительно", — подытожила врач.

