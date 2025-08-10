Ловили понад 3 години: справжнього монстра дістали з Дніпра в Києві (фото)

Чоловік використовував спінінг для лову риби

У Києві рибалка виловив із Дніпра великого товстолоба, вага якого становить кілька десятків кілограмів. На це у нього пішло кілька годин.

Інформація була опублікована в одному з місцевих пабліків. Водночас показано фотографію рибалки з великим і вдалим уловом у руках.

Зазначається, що вага риби становила 20 кілограмів. А щоб упіймати його, було витрачено 3,5 години.

Рибалка використовувала спінінг, а як наживку — джиг. Спіймати товстолоба чоловікові вдалося у річці Дніпро.

Довідка: Довжина тіла товстолобів до 1 метра (іноді більше), а маса в середньому 20-35 кг, хоча зустрічаються екземпляри, маса яких перевищує 50 кг. Ці риби є об’єктами промислу та ставкового розведення.

Ловити товстолоба можна з початку травня до середини вересня. Якщо вода тепла та прозора — клювання гарантовано. Якщо ж вода каламутна або цвіте — значить, кормова база надміру, і спокусити його наживкою буде непросто.

Товстолобий. Фото: Вікієдія

