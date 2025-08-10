Ловили больше 3 часов: настоящего монстра достали из Днепра в Киеве (фото)

Мужчина использовал спиннинг для ловли рыбы

В Киеве рыбак выловил из Днепра большого толстолоба, вес которого составляет несколько десятков килограммов. На это у него ушло пару часов.

Информация была опубликована в одном из местных пабликов. Вместе с тем показана фотография рыбака с большим и удачным уловом в руках.

Отмечается, что вес рыбы составил 20 килограммов. А чтобы поймать его, было потрачено 3,5 часа.

Рыбак использовал спиннинг, а в качестве наживки — джиг. Поймать толстолоба мужчине удалось в реке Днепр.

Справка: Длина тела толстолобов до 1 метра (иногда больше), а масса в среднем 20—35 кг, хотя встречаются экземпляры, чья масса превышает 50 кг. Эти рыбы являются объектами промысла и прудового разведения.

Ловить толстолобика можно с начала мая до середины сентября. Если вода тёплая и прозрачная — клёв гарантирован. Если же вода мутная или цветёт — значит, кормовая база в избытке, и соблазнить его наживкой будет непросто.

Толстолоб. Фото: Викиедия

