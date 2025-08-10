Голосував за "диктаторські закони" і дивно поводився у Раді: де зараз брат Добкіна і чим займається

Добкін замовляв тур на відпочинок за 135 тисяч євро

Ексмер Харкова Михайло Добкін, який став дияконом УПЦ МП, має рідного брата Дмитра. Раніше чоловік був депутатом у Верховній Раді, де помічали його дивну поведінку. Зараз він зосередився на розвитку бізнесу — Володимир-Волинської птахофабрики, яка потрапляла у скандал.

"Телеграф" розповість про діяльність Дмитра Добкіна, чим запам'ятався та як склалося його життя зараз.

Що відомо про Дмитра Добкіна

Добкін з'явився на світ у Харкові в 1975 році. Він опановував правознавство у Харківському національному університеті внутрішніх справ. У 90-х Дмитро був реалізатором виробничого кооперативу "Прогрес-90". Після цього працював директором "Укрторгінвест" (торгівля продуктами), комерційним директором "Ніка" (гуртова торгівля) та "Орбіта плюс" (канцтовари).

У 2010 році Добкіна обрали депутатом Харківської обласної ради. Через 2 роки він пройшов до Верховної Ради від "Партії регіонів". А у 2014 році Добкін знову потрапив до парламенту від проросійської партії "Опозиційний блок". Невдовзі став членом Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин.

Добкін був у "Партії регіонів", фото зі сторінки політика у твітері

У 2014 році Дмитро голосував за скандалі "диктаторські закони" які обмежували права українців і свободу слова. У 2016 році політик потрапив у скандал. Журналісти зафіксували, як нардеп замовляє тур, який коштує 135 тисяч євро. Зробивши це, Добкін пішов за колону і запив щось водою. Після цього його поведінка стала дивною. Добкіну закидали вживання наркотиків, хоча він це заперечував. Політик пояснював, що має певні невралгічні проблеми, тому п'є багато води.

Добкін замовляв тур за 135 тисяч євро

У 2019 році Добкін знову балотувався до Верховної Ради. Утім, тоді він програв кандидату від "Слуги народу". Упродовж останніх років Дмитро займається бізнесом — Володимир-Волинською птахофабрикою. У 2021 році керівників підприємства звинуватили у відмиванні 34 мільйонів гривень державних грошей на обладнанні для підприємства та інших фіктивних витратах. Правоохоронці здійснили 10 обшуків, під час яких вилучили понад 15 мільйонів гривень.

Де зараз Дмитро Добкін

Після початку повномасштабної війни Росії Добкін став поширювати дописи з підтримкою України. Він оприлюднює світлини з допомогою Збройним Силам. Також екснардеп давав інтерв'ю, в яких розповідав про роботу свого бізнесу — Володимир-Волинської птахофабрики — під час війни.

Добкін показував, що допомагає ЗСУ, скриншот з його сторінки у фейсбуці

У 2023 році Добкіна помітили в одному з готелів Варшави. Користувачі мережі зацікавилися, як виїхав за кордон колишній нардеп в умовах воєнного стану. Журналісти дізналися, що такий дозвіл бізнесмену надала Володимирська районна військова адміністрація. Добкін разом зі своїми синами, Іллею та Марком, виїжджали за кордон як водії-волонтери, зареєстровані в системі "Шлях".

Добкін у Варшаві, скриншот із харківського телеграм-каналу

Пізніше представники військової адміністрації подякували Добкіну за допомогу військовим. Родина підприємця придбала захисникам пристрої для зарядки для телефонів і ноутбуків.

Дмитро Добкін і Юрій Лобач, Скриншот з фейсбуку Володимирської райдержадміністрації

У травні 2025 року СБУ запідозрила бізнес Добкіних — Володимир-Волинську птахофабрику — у пособництві країні-агресорці. Зазначається, що у 2019–2021 роках підприємство відправляло продукцію з птиці за готівку на території псевдореспубліки "ЛНР" та до Росії. Окрім цього, підозра полягала у тому, що компанії, підпорядковані Добкіним, проводять операції "задля фінансування діяльності військових формувань країни-окупантки".

Після цього Добкін заявив, що інвестував в українську економіку понад 60 мільйонів євро. Зокрема, йшлося про новий переробний завод компанії Avesterra Group на майже 30 тисяч квадратних метрів. Журналісти "Телеграфу" з'ясували, що бізнес Добкіна справді вклав у бюджет країни зазначену суму. Однак деякі військові стверджували, що брати рейдерським чином захопили Володимир-Волинську птахофабрику ще до повномасштабної війни.

Офіцер Олександр Матяш зазначив, що птахофабрика співпрацювала з "ЛНР", однак правоохоронці не звертали на це увагу.

Перед війною разом з братом віджав багатомільйонний бізнес (птахофабрики) і про це відомо правоохоронцям, а далі напряму співпрацював з частиною Луганської області, що була окупована від 2014 року. Доречі розпорядником і керівником віджатого "курячого" бізнесу є мадам із паспортом так званої "ЛНР", і це не бентежить ані правоохоронців, ані судові органи, які бодаються по цій справі. Олександр Матяш

Куди зникли соратники Януковича

Компанія Добкіна Avestera Group зазначала, що не співпрацює з Росією і не здійснювала фінансування військових формувань Росії. Там розцінювали такі звинувачення "як спробу політичного та силового тиску на бізнес у воєнний час".

Avesterra Group рішуче заявляє, що жодним чином не здійснювала і не здійснює підтримки чи фінансування військових формувань РФ. Поширення необґрунтованих звинувачень проти нашої компанії ми розцінюємо як спробу політичного та силового тиску на бізнес у воєнний час. Компанія Avestera Group

