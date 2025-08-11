Не більша Австралії? Як насправді виглядає на карті Аляска, де зустрінуться Трамп і Путін

Порівняли і з площею України

Аляска, де незабаром зустрінуться Трамп і Путін, вважається одним з найбільших штатів США, однак вона займає всього лише 17% площі країни. На плоских картах штат виглядає досить великим, а що ж насправді.

"Телеграф" вирішив з'ясувати це, використовуючи портал thetruesize.com та інші. Зауважимо, що усіх мапах, чим далі територія від екватора, тим більшою вона здається і навпаки.

Саме тому Аляска, яка розташована на півночі, виглядає як величезна територія. Але, якщо її порівняти, до прикладу, з Австралією, це не так. Площа Аляски складає понад 1,7 млн км², а площа Австралії 7,7 млн км². Досить дивно, адже на мапах країна виглядає однією з найменших.

Аляска та Австралія

Аляска та Алжир

Якщо ж накласти площу Аляски на Австралію, то видно, що вона не така і велика. Однак, якщо територія переміщується вище чи нижче екватора, вона більшає. Це досить добро видно на території Європи, де американський штат охоплю чималу частину. В порівнянні з Україною Аляска виглядає більшою, і це зрозуміло, адже площа нашої держави 0,6 млн км².

Аляска та Україна

Аляска та Індія

Навіть порівнюючи два найбільших американських штати Аляску та Техас, які на мапі мають кардинально різний виглядає. Складається враження, що Аляска нібито в 10 разів більша від Техасу, а по факти в двічі. Площа Техасу складає 0,6 млн км², Аляски — 1,7 млн км².

Аляска та Техас

Зауважимо, що на плоских картах одні країни здаються більшими, одні меншими і все через спотворення зображення під час перенесення сферичної поверхні Землі на площину.

Нагадаємо, що на 15 серпня запланована зустріч президента США Дональда Трампа та очільника Росії Володимира Путіна на Алясці. Саме ця історична подія підігріла цікавість до Аляски та її історії.

