Операція "Павутина" затягнулася з курйозної причини: Малюк розкрив нові деталі (відео)

Пристрасть росіян до алкоголю змусила провести операцію на місяць пізніше

Операція "Павутина", під час якої було знищено значну частину російського флоту стратегічних бомбардувальників, готувалася 1,5 року. Крім того, вона затягнулася через те, що російські водії пішли в запій у відповідальний момент.

Про це розповів голова СБУ Василь Малюк в ефірі "Ми-Україна". Він зазначив, що операція із запуску 150 бойових дронів складалася з кількох етапів, кожен з яких тримався в найсуворішій таємниці.

Якщо ми дивимось на "Павутину" в цілому, то бачимо комплексний підхід: агентурний і технічний. І саме найефективнішою наша робота стає тоді, коли є правильний симбіоз Василь Малюк

Для операції було створено логістичну компанію в Челябінську, а її офіс відкрився зовсім поряд із будівлею місцевого ФСБ. Далі вона купила п’ять вантажівок, щоб показувати діяльність і не викликати підозри.

На цьому етапі підготовки довелося вирішувати численні дрібні проблеми. Наприклад, до Росії довелося ввозити підсанкційні товари, для чого довелося скористатися досвідом СБУ боротьби з транснаціональною злочинністю.

Кожен з мисливських будиночків – повністю автономний. У них знаходилися батареї EcoFlow, сонячні батареї та інші групи товарів. Це давало можливість безперервно підживлювати дрони. Спецоперація могла відбутися і у прохолодну пору року, а там температура іноді падає нижче мінус 40 градусів. Тож дрон мав бути повністю заряджений. Але це водночас завдавало додаткові труднощі, аби завезти ці будиночки на територію рф. Ми пройшли "сім кіл пекла", щоб досягти результату Василь Малюк

Він зазначив, що для операції довелося не лише створювати унікальні дрони, а й готувати для них спеціальну вибухову суміш. Вона пропалювала корпус літака, а потім вибухала вже всередині.

При цьому росіяни, які робили будиночки, та водії вантажівок не знали про їхнє призначення. Щодо агентів СБУ, то до моменту відправлення вантажу вони вже повернулися до України.

Малюк також зазначив, що були й курйозні моменти, які вплинули на термін проведення операції. Він зазначив, що доставку хотіли оформити до 9 травня, проте водії напилися на Великдень.

Наші джерела не могли видзвонити! То одного водія немає, то іншого, розумієте? Потім, 1 травня – "майовка" у них, і вони тиждень лежать, їх немає. Потім 9 травня. У нас реально місяць випав по цій першопричині Василь Малюк

Як повідомлялося раніше, 1 червня СБУ провела амбітну операцію "Павутина". Згідно з оцінками, в її результаті було вражено 41 літак стратегічної авіації.