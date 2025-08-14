Не дизайнери і не тіктокери. Які професії будуть популярні в майбутньому (інфографіка)

Україна потребуватиме щонайменше 1,5 млн фахівців

Досить часто наразі майбутні випускники чи абітурієнти не розуміють, яку професію та спеціальність обрати, ким хочуть працювати. Особливо чітко це видно за тенденціями нібито прибуткових та популярних професій. Однак досить скоро цей вектор робіт з високою зарплатою може змінитись.

Про це розповіла Катерина Осадча – голова фундації, яка допомагає вибрати професію підліткам в складних життєвих обставинах, передає РБК-Україна. За її словами, Фундація та Ipsos взяли дані швидкої оцінки завданої шкоди та потреб на відновлення RDNA4 (оцінка, яку проводить український уряд у співпраці зі Світовим банком, Європейським Союзом та ООН), аби з'ясувати, які професії досить скоро матимуть підвищений попит.

Як зазначає Осадча, згідно з RDNA4, потреби відновлення України сягають 524 млрд доларів. Тобто саме ця сума в майбутньому буде виділена на відбудову країни та її відновлення. Для цього треба буде залучити щонайменше 1,5 млн людей. Тут, в першу чергу, йдеться саме про сферу будівництва, енергетики, видобування, транспорту і логістики, сільського господарства, торгівлі і переробки.

Тобто саме в цих галузях буде підвищений попит на кваліфікованих спеціалістів і відповідна зарплата. За словами Осадчої, це виглядає досить дивно, адже професії, які зараз обирає молодь, досить далекі від цього. Вже найближчим часом найбільший запит ринку буде на електриків, зварювальників, водіїв вантажівок, фахівців сфери видобування.

Популярні в майбутньому професії

Осадча додає, що в деяких секторах різниця між запитом ринку та мріями дітей – десятикратна. До прикладу, енергетика наразі потребує 12% додаткових фахівців, однак лише 1% молоді йде працювати у цей сектор. Схожа ситуація й у переробці, де треба 20% додаткових людей, але тільки 2% опитаних підлітків бачить себе на виробництвах.

